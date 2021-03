Nyonya Boss Nia Ramadhani tampil centil di unggahan Instagram belum lama ini. Biasanya pamer momen main golf, kali ini istri Ardi Bakrie tersebut foto OOTD bergaya manja.

Ya, Nia Ramadhani mengenakan crop top polo shirt hitam dipadukan dengan rok mini bergaya ruffle. Untuk alas kaki, dia mengenakan sepatu kets dari Alexander McQueen 'Tread Slick high-top' seharga Rp8,8 juta.

Kesan tampilan yang ditonjolkan di sini seperti anak SMA yang mau hangout. Sebab, rambut Nia hanya dikuncir simple dan sling bag hitam yang dia pakai memberi kesan seperti akan pergi jalan-jalan santai. Apalagi posenya, centil banget!

"It's okay to be a little obsessed with shoes Alexander McQueen," kata Nia di foto tersebut.

Unggahan ini sudah mendapat likes sebanyak 108 ribu lebih dari netizen sejak dibagikan 2 hari lalu. Komentar yang masuk pun sangat beragam dan kebanyakan memuji kecantikan ibu dari 3 orang anak tersebut yang tetap awet muda.

"Ya ampun, anak tiga tapi masih kayak ABG," kata @rita****.

Kemudian, ada juga dari @bibin_****, "Perhatian ibu-ibu semua, berikut adalah bentuk tubuh yang enggak kebanyakan cireng. Terima kasih."

Beberapa selebriti pun terpantau berkomentar di foto centil ini, lho. Salah satunya adalah Iis Dahlia. Menurut penyanyi dangdut tersebut, tampilan Nia Ramadhani seperti anak SMA. "Eits!!! Anak SMA mau gaol kemana nih?" tanya Iis Dahlia.

Lalu, ada juga komentar dari Fairuz Arafiq, "Abegeeeeeh," katanya.

Sementara itu, ada juga netizen yang mempertanyakan foto tersebut. "Lah katanya sakit?" komen @dena_septi***. Ya, kita tahu bersama bahwa informasi yang beredar menyatakan bahwa Nia Ramadhani sekarang sedang sakit.

(DRM)