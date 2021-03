Gigi Hadid selama ini identik dengan gaya rambut pirang. Tapi, kini Gigi sudah mengucapkan sayonara alias selamat tinggal pada rambut pirangnya yang ikonik tersebut.

Pasalnya, ibu muda satu anak tersebut baru saja melakukan make over, transformasi gaya rambut paling dramatis yang pernah dilakukannya selama ini. Dikutip Cosmoplitan, Senin (8/3/2021) lewat akun Instagram pribadinya, Gigi Hadid mengungkapkan kalau ia baru saja mewarnai rambut pirangnya dengan warna baru yakni warna merah.

Mewarnai rambutnya dengan warna merah ini, dilakoni Gigi sebelum kembali ke panggung runway lewat penampilan perdananya di pagelaran busana rumah mode Versace, tepat lima bulan setelah ia melahirkan sang putri, Khai.

Akhir Februari lalu, Gigi mengunggah video singkat yang menampilkan dirinya sedang ada di salon untuk mengecat rambut. Kemudian wanita 25 tahun itu juga sekaligus tak lupa membagikan hasil akhir rambut warna merahnya tersebut. Gigi mengungkapkan, warna merah ini terinspirasi dari serial drama yang tengah populer, The Queen’s Gambit.

"She is dedicated to everyone responsible for The Queen's Gambit," tulis Gigi sebagai keterangan foto, merujuk pada warna rambut karakter utama The Queen’s Gambit, Beth Harmon.

Sebelum akhirnya terungkap ganti warna rambut, Gigi bahkan sempat menutupi gaya rambut terbarunya tersebut saat berada di muka umum dengan sengaja mengenakan topi hijau yang membungkus menutupi semua rambutnya.

