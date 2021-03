KABAR terbaru dari salah satu rumah mode mewah ternama dunia, Dior satu ini jadi kabar gembira bagi para penggemar BLACKPINK, khususnya fans dari sang visual, Jisoo.

Pasalnya, seperti dilapor Soompi, secara resmi rumah mode asal Perancis tersebut, lewat akun Instagram resminya baru saja mengumumkan bahwa Jisoo telah terpilih menjadi wajah baru, brand ambassador global untuk Dior. Tidak hanya untuk lini fesyen, Dior Fashion tetapi juga di lini produk kecantikan, Dior Beauty.

Sang direktur kreatif Dior, Maria Grazia Chiuri disebutkan terinspirasi oleh sosok gadis cantik pelantun hits Ice Cream, How You Like That, dan Savage tersebut ketika merancang koleksi musim gugur, Fall 2021 Collection Dior.

“Jisoo menampilkan sisi keberanian tunggal modernitas dari rumah mode Dior dan kreativitas penuh gairah dari Maria Grazia Chiuri. Jisoo juga akan dengan sempurna mewujudkan makeup dengan semangat empowering ciptaan dari Peter Philips selaku kreatif makeup dan direktur imej Christian Dior,” bunyi pernyataan resmi Dior.

Sebelumnya, personel tertua BLACKPINK ini diketahui sudah menjadi global ambassador untuk Dior Beauty dan wajah Dior Fashion untuk lingkup domestik Korea Selatan saja. Tapi kini, Jisoo sudah resmi berstatus sebagai global ambassador fesyen dan kecantikan rumah mode mewah yang sudah berdiri sejak 1946 tersebut.

(mrt)