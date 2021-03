KESETARAAN gender memang terus digaungkan oleh banyak negara. Tapi pada kenyataannya, batasan untuk kaum perempuan masih nampak dalam berbagai bidang.

Padahal, sudah banyak perempuan yang membuktikan eksistensi diri mereka. Salah satunya dengan menjadi yang terbaik di bidangnya masing-masing, sehingga patut dijadikan inspirasi dan role model bagi orang banyak.

Contohnya lima sosok perempuan Indonesia berikut ini. Hadir dengan latar belakang yang berbeda-beda, namun sama-sama sukses menginspirasi banyak perempuan dan orang lain pada umumnya.

Siapa saja mereka? Menghimpun berbagai sumber, Senin (8/3/2021) berikut ulasan singkat 5 sosok perempuan Indonesia yang menginspirasi.





Butet Manurung

Mungkin sebagian generasi Z saat ini, asing dengan namanya. Padahal, perempuan satu ini adalah sosok penting di dunia pendidikan Indonesia. Sejak 1999, ia memutuskan menelusuri hutan-hutan belantara untuk mendirikan Sekola Rimba.

Di sekolah tersebut, Butet Manurung mengajarkan anak-anak setempat di daerah terpencil tersebut, membaca, menulis, berhitung, ilmu sains, dan literasi lainnya. Tahukah Anda, karena aksi mulianya ini Butet diberikan Noble Prize versi Asian, yakni The Magsaysay Award oleh The Man and Biosphere Programme dari UNESCO.

Valencia Mieke Randa

Mungkin namanya kurang gaung terdengar, tapi perempuan muda satu ini bisa dikatakan sebagai salah satu pahlawan kesehatan. Ia adalah pendiri komunitas Blood4Life, komunitas yang berdiri sejak 2009 yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang tengah mencari donor darah bagi keluarga yang sakit.

Awalnya, Valencia hanya memiliki 44 orang donor dalam daftarnya, namun kini sudah lebih dari 100.000 orang di berbagai Indonesia yang siap menjadi donor. Pengalaman dirinya yang sulit menemukan donor darah bagi sang ibu yang harus diterapi cuci darah dua kali dalam sepekan, jadi cikal bakal mengapa Valencia mendirikan Blood4Life.

Sri Mulyani Indrawati

Bicara soal wanita Indonesia yang menginspirasi, tak bisa jika tak menyebut nama satu ini. Sosok krusial yang berhasil mengelola perekonomian Indonesia di masa krisis Asia tahun 1997 dan hingga saat ini.

Sebelum kembali ke Indonesia untuk menjadi Menteri Keuangan di kabinet kerja Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani didapuk sebagai direktur pelaksana, tepatnya Chief Operating Officer and Managing Director Bank Dunia dan juga direktur eksekutif International Monetary Fund.

Indonesia patut berbangga, sebab Menteri Keuangan satu ini pernah ditunjuk sebagai Menteri Terbaik di dunia, sampai Finance Minister of the Year. Tak heran, Sri Mulyani Indrawati langganan masuk ke daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia versi Forbes.

Christine Ay Tjoe (Foto: Cobosocial) Dari dunia seni, ada Christine Aye Tjoe yang disebutkan sebagai pelukis kontemporer Indonesia paling terkenal. Sebagai pelukis yang diakui di kancah internasional, Christine bisa menjual karya-karya lukisan kontemporernya melalui gelaran lelang seni internasional. Lukisan berjudul Small Flies and Other Wings, merupakan karya terbaik Christine. Bukan hanya berhasil terjual dengan harga tertinggi dibandingkan pelukis lokal lainnya, tapi juga membuat Christine memenangkan Best Emerging Artist using Painting’ di gelaran Prudential Eye Awards sekaligus masuk 5 besar di Phillip Morris Awards. Destry Damayanti (Foto: Instagram) Namanya menggaung kencang saat ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Pansel (panitia pelaksana) dengan tugas mengangkat Ketua KPK pada 2015. Destry dipilih langsung oleh Presiden Jokowi sebagai ketua komite pelaksana, karena ia dinilai begitu mumpuni dan punya latar belakang mengagumkan sebagai ekonom. Mengingat Destry selama ini sudah pernah bekerja di dunia bank sebagai Direktur Eksekutif Mandiri Institute, Kepala Ekonomi Mandiri Sekuritas, universitas, hingga kedutaan di mana dirinya menjabat sebagai ekonom senior.