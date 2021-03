SETELAH menjalani kisah asmara selama 3,5 tahun, Julie Estelle akhirnya resmi menjadi pasangan hidup David Tjiptobiantoro. Setelah pada 25 Februari 2021 silam menerima pinangan, aktris 32 tahun ini pun mantap melaju ke pelaminan.

Bahkan, Adik kandung Cathy Sharon itu memilih Maldives sebagai lokasi pernikahannya bersama David. Dia mengaku, memiliki alasan khusus kenapa memilih Maldives sebagai lokasi pembacaan janji pernikahannya.

"Maldives punya nilai sentimental bagi aku dan suami. Kami pertama kali pergi sama-sama ke tempat ini sekitar 2,5 tahun yang lalu dan jatuh cinta sama tempatnya," ungkap Julie dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal Indonesia.

Pernikahan yang telah berlangsung di Maldives tersebut berlangsung sederhana, namun sangat berkesan. Terlebih saat ia mengenakan gaun putih yang dinilai sakral.

Gaun putih dengan model backless tersebut berhasil membuat penampilannya bagai putri. Kecantikkannya yang sempurna itu berhasil membuat David jatuh hati.

Selain gaun tersebut dibuat dengan model backless, terdapat model sweetheart neckline pada bagian depannya. Gaun panjang tersebut juga dilengkapi dengan mantilla yang teruntai hingga ke lantai.

Julie Estelle juga mengenakan anting mutiara beserta kalung sebagai penyempurna penampilannya. Ia juga sempat membawa seikat bunga saat bergandengan tangan dengan sang suami.

Sementara itu, sang suami, David terlihat gagah dengan balutan jas putih dengan garis hitam di bagian pinggirnya. Mendengar pernikahan tersebut, para selebritis maupun fans berlomba-lomba memberikan ucapan selamat.

"Congratz kak Juls 😘😘😘," tutur @chelseaoliviaa.

"Congratulations pretty😍😍😍πŸ”₯," lanjut @titi_kamall

"Congratulations dear! turut bahagia sekali ❀️❀️," sambung @rezagunawan.

"Too beautiful ❀️❀️❀️❀️ Selamat bahagia selamanya , sayang! @julstelle," kata @shantyparedes.

"Aww so pretty jujuw :’) Congratulation you two... semoga berbahagia dan selalu nyaman saling melengkapi ya amin amin πŸ™πŸΌ Hugs for both of you 🀍," tukas @raitricia.