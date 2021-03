BENTUK mengucapkan terima kasih paling mudah adalah dengan bersyukur. Namun, bentuk terima kasih juga dapat disampaikan secara lisan kepada orang lain.

Setelah mendapat bantuan atau menerima sesuatu, biasakan untuk selalu berterima kasih. Ucapan terima kasih adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap orang lain. Itulah mengapa terima kasih kerap disebut juga sebagai salah satu kata ajaib.

Tidak hanya itu, berterima kasih adalah bentuk apresiasi kepada orang lain. ”Terima kasih” adalah cara paling mudah untuk bersikap sopan secara lisan.

Dilansir dari Universitas Pendidikan Indonesia, mengucapkan terima kasih atau bersyukur memiliki banyak manfaat. Sering bersyukur dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Selain itu, dapat mengurangi rasa dendam hingga rasa frustasi.

Tidak hanya itu, sering berterima kasih dapat meningkatkan empati. Sering berterima kasih juga dapat meningkatkan harga diri, karena juga mengurangi perbandingan sosial.

Sebuah penelitian berjudul More gratitude, less materialism: The mediating role of life satisfaction, salah satu cara untuk menunjukkan kepuasan hidup berhubungan dengan rasa syukur, salah satunya melalui ungkapan terima kasih. Rasa terima kasih yang diinduksi secara eksperimental menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi dalam kehidupan dan menghasilkan dampak positif terhadap lingkungan sosial.

Sementara itu, menurut Perwakilan Mondelez Indonesia Rachel Angelina, ungkapan terima kasih adalah sebuah ungkapan sederhana bermakna besar. Selain itu sebagai salah satu bentuk rasa syukur di setiap situasi dan kondisi yang memberikan afirmasi positif baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama. "Kami mengajak masyarakat untuk memaknai rasa syukur dan ungkapan terima kasih," tuturnya. Ucapan terima kasih, sambung Rachel, juga bisa diaplikasikan dengan bahasa daerah atau kearifan lokal. "Ini bertujuan agar menjadi ungkapan yang lebih dekat dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang kaya akan ragam budaya,” tambah Rachel.