Jika Anda merasa berat badan sekarang sudah melebihi bobot ideal, baju dan celana sudah semakin sempit, itu berarti saatnya untuk diet dan olahraga. Tidak hanya untuk alasan penampilan, namun menjaga berat badan ideal juga sangat dianjurkan untuk alasan kesehatan.

Salah satu olahraga yang disarankan untuk membakar kalori sekaligus membentuk tubuh adalah latihan angkat beban. Berbeda dengan latihan kardio yang hanya akan membakar kalori ketika Anda berolahraga, latihan angkat beban akan terus membakar kalori meski Anda telah berhenti berolahraga.

Menurut penulis buku dan personal trainer Rachel Cosgrove, angkat beban tidak hanya membakar kalori namun juga membentuk massa otot. Semakin tinggi massa otot yang Anda miliki, maka metabolisme tubuh Anda semakin tinggi juga. Metabolisme tinggi berarti akan lebih banyak kalori yang terbakar setelah Anda selesai berolahraga.

Untuk menemani latihan angkat beban, ada satu alat yang wajib Anda miliki yaitu dumbbell. Saat ini ada dua jenis dumbbell yang bisa kita temukan di pasaran yaitu dumbbell satuan dan set.

Dumbbell satuan artinya berat fix, tidak bisa ditambah atau dikurangi. Biasanya dijual dengan berat mulai dari 1 kg, 5 kg dan seterusnya. Sementara untuk dumbbell set biasanya terdiri dari beberapa plat beban. Jadi Anda bisa menambah atau mengurangi beban sesuai dengan keinginan.

Berikut rekomendasi dumbbell yang bisa Anda pilih untuk menemani latihan angkat beban di rumah:

1. Dumbbell Neoprene Berwyn

Untuk latihan awal, Anda bisa memulai dengan beban yang ringan terlebih dulu. Meski ringan, tapi lakukan secara rutin hingga Anda semakin kuat dan merasa beban perlu ditambah. Salah satu dumbbell yang ideal untuk tahap awal latihan ini adalah Dumbbell Neoprene Berwyn.

Foto: Dok.Ace Hardware

Dumbbell ini cocok untuk melatih otot lengan dan bahu. Dilengkapi dengan lapisan neoprene, pegangannya terasa nyaman dan mantap karena tidak licin. Lapisan neoprene ini juga dapat meminimalisir goresan dan suara bising saat diletakkan di lantai. Dumbbell Neoprene Berwyn tersedia dalam berbagai warna dan berat, mulai dari 1 kg hingga 5 kg.

2. Set Dumbbell Karet 20kg Berwyn

Jika Anda sudah terbiasa dan butuh alat latihan yang lebih berat, set dumbbell karet 20 kg dari Berwyn ini bisa jadi pilihan tepat untuk latihan angkat beban Anda. Dumbbell ini memiliki bagian yang bisa dibongkar pasang sesuai kebutuhan Anda.

Foto: Dok.Ace Hardware

Dumbell Karet Berwyn dilapisi dengan karet sehingga aman digunakan, tidak merusak permukaan lantai dan dapat meminimalisir bunyi benturan saat diletakkan di lantai. Dumbbell ini juga sangat ringkas karena dilengkapi dengan kotak penyimpanan sehingga mudah dibawa ke mana saja.

Selain angkat beban, kombinasikan latihan rutin Anda dengan olahraga kardio lainnya seperti lompat tali (skipping) dan push up. Semuanya tergolong olahraga yang mudah dilakukan di rumah, murah dan efektif membakar kalori.

Berikut ini beberapa perlengkapan skipping dan push up yang wajib Anda miliki di rumah:

1. Tali Skipping Digital

Foto: Dok.Freeepik

Bakar kalori dalam waktu singkat sekaligus latih tubuh bagian atas dan bawah dengan skipping. Jangan gunakan tali skipping biasa. Agar latihan lebih maksimal, gunakan Tali Skipping Body Sculpture BK-720 yang dilengkapi indikator untuk memantau jumlah lompatan.

Foto: Dok.Ace Hardware

Tali skipping digital ini memiliki grip yang aman dan panjang hingga 275 cm. Selain untuk skipping, cocok juga digunakan untuk aerobik.

2. Push Up Bars

Untuk membentuk otot bahu, dada, lengan, punggung dan perut, push up masih jadi salah satu bentuk olahraga yang paling efektif. Agar push up lebih mudah dan variatif, Anda dapat menggunakan alat bantu seperti Iron Gym Push Up Bars.

Foto: Dok.Ace Hardware

Push up bars Iron Gym ini dilengkapi dengan pegangan busa yang memberikan kenyamanan saat Anda sedang berlatih. Alat ini juga bisa mengurangi risiko cedera seperti keseleo pada pergelangan tangan saat sedang melakukan berbagai gerakan.

Terakhir, untuk menyempurnakan latihan angkat beban dan kardio Anda, pastikan untuk mengecek berat badan secara berkala. Gunakan timbangan badan digital untuk mendapatkan angka yang presisi. Anda dapat menggunakan Timbangan Badan Digital Kris yang sangat mudah digunakan.

Foto: Dok.Ace Hardware

Timbangan badan digital Kris ini beroperasi menggunakan baterai dan terbuat dari material akrilik berkualitas yang awet. Kapasitas beban maksimumnya 150 kg. Untuk menggunakan timbangan ini sangat mudah. Cukup pijakkan kaki di atas timbangan dan berat badan Anda akan tertera di layar.

Yuk mulai latihan angkat beban dan kardio rutin dari sekarang! Dapatkan tubuh yang kencang dan berat badan ideal. Bonusnya? Metabolisme tubuh dan daya tahan tubuh meningkat. Namun perlu diperhatikan juga durasi latihannya dengan berat badan Anda.

