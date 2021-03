Pacar Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, menjadi sorotan publik belakangan ini. Instagramnya ramai karena perempuan seksi tersebut kerap membagikan foto menggoda, bahkan salah satunya sampai tidak mengenakan baju sama sekali alias telanjang.

Goergina Rodriguez paham betul bahwa dirinya menjadi 'spotlight' karena menjadi kekasih dari pemain sepak bola yang dikenal seluruh dunia. Model dengan tubuh body goals tersebut pun memanfaatkan hal tersebut untuk semakin mendulang ketenaran.

Nah, di artikel ini MNC Portal Indonesia coba memperlihatkan pada Anda beberapa potret Goergina Rodriguez saat bergaya di depan kamera sebagai model profesional. Penasaran?

1. Ditemani tas Louis Vuitton harga selangit

Sebagai model profesional, Georgina harus bisa tampil sempurna dalam setiap pemotrerannya. Momen berfoto dengan berbagai jenis tas Louis Vuitton ini menunjukan kelas pacar CR7 tersebut. Muka fierce dengan attitude layaknya 'queen' berhasil dia tampilkan di kamera. So gorgeous!

2. Mannequin pose

Meski terkesan aneh di foto ini, tapi sepertinya Georgina sedang memperlihatkan mannequin yang mengharuskan dia bergaya kaku tanpa ekspresi. Bagaimana dirinya berpose di depan kamera benar-benar layaknya model dengan bayaran mahal. Rok fringes yang dia 'jual' benar-benar berhasil dia perlihatkan.

Baca Juga : 5 Potret Menggoda Georgina Rodriguez Pamer Lekuk Tubuh Seksi

Baca Juga : Koleksi Tas Hermes Georgina Rodriguez Kekasih Cristiano Ronaldo, Termahal Rp3 Miliar!

3. Duduk sombong





Masih dengan ambience 'queen', meski busana yang dia pakai di sini cenderung casual-pretty dengan mengenakan midi dress super ketat berlengan panjang, wajahnya sulit untuk dipalingkan. Pacar kesayangan Ronaldo itu seperti sedang berkata ke arah kamera, 'You can't sit with us!'.

4. Pamer kaki jenjang Setiap model punya daya tariknya masing-masing. Ketika kita membahas Georgina Rodriguez, maka kita akan fokus ke wajahnya yang strong dan kakinya yang semampai. Foto ini menjelaskan dengan baik seperti apa karakter perempuan cantik tersebut. Slay girl! 5. Tas mahal menutupi tubuhnya Sebagai model profesional, dia dituntut untuk bisa tampil dengan konsep foto apapun tak terkecuali fashion photoshoot dengan konsep terlihat telanjang seperti ini. Dia membiarkan tas Gucci Jackie 1961 large shoulder bag yang harganya mencapai €2.400 atau sekitar Rp41 Juta menutupi tubuhnya. Bagaimana cara dia menatap kamera pastinya bikin siapapun akan terdiam dan menelan air ludah. Anda termasuk enggak?