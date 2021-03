PAKAR kuliner dan chef legendaris Indonesia, Sisca Soewitomo, baru saja mendapat vaksin covid-19. Sisca masuk daftar penerima vaksin kategori lanjut usia atau lansia.

Saat dihubungi MNC Portal, Rabu (10/3/2021), wanita berusia 70 tahun ini sempat menjelaskan secara gamblang proses vaksinasi covid-19 yang dilakukan pada Senin 8 Maret.

"Saya vaksin Senin kemarin. Prosesnya cepat sekali, hanya tinggal datang dan menunggu panggilan. Karena sebelumnya sudah didaftarkan oleh kelurahan," ungkap Chef Sisca Soewitomo.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa dirinya tertarik mengikuti vaksinasi karena kegiatan tersebut langsung diselenggarakan pemerintah dan dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional.

"Vaksinasi ini kan program pemerintah, pastinya sudah dengan segala evaluasi mereka. Jadi saya percaya saja. Take it for granted. Kemarin banyak juga kok lansia yang datang," tegasnya.

Usai mendapat vaksin covid-19, Sisca mengatakan dirinya sama sekali tidak mengalami efek samping.

"Enggak ada efek samping apa-apa. Bahkan, keesokannya saya langsung syuting untuk demo masak. Tetapi saya harus kembali lagi untuk dosis kedua pada 4 April mendatang," ungkapnya.

Sisca pun berpesan agar seluruh masyarakat Indonesia turut menyukseskan program vaksinasi covid-19 bila memang memiliki kesempatan dan privillege untuk mendapatkannya. "Semuanya kan dilakukan oleh pemerintah. Tim mereka juga besar dan profesional sekali. Jadi ngapain takut, dan ini untuk kebaikan bersama. Ya semoga kita semua selalu sehat dan terus aktif berkarya," tandasnya.