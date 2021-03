Belum lama ini Shandy Aulia membagikan video anaknya, Claire Herbowo, yang sudah bisa berenang di usia setahun. Momen tersebut menjadi suatu kebahagiaan dan sayang jika tidak dibagikan ke media sosial.

Terlihat di situ, Claire tidak khawatir saat berjalan sendiri di kolam renang dan kemudian duduk di tumpuan yang ada di depannya. Saking bahagianya, Shandy Aulia bertepuk tangan penuh bangga saat Claire duduk dan anak perempuan itu pun ikutan tepuk tangan.

Video bahagia itu rupanya menyita perhatian netizen. Bukan hanya soal hebatnya Claire yang sudah bisa renang di usia 1 tahun, tapi apa yang dikenakan Shandy Aulia. Ya, selebriti berusia 33 tahun tersebut mengenakan bikini yang memperlihatkan tubuhnya secara jelas.

Shandy mengenakan bikini biru dengan aksen one shoulder. Karena mengenakan bikini, tubuh singset Shandy pun terpampang nyata di Instagram. Padahal, sebelumnya dia membagikan foto dengan momen serupa dan area perut ditutup tubuh Claire yang duduk di depannya.

"Nenek, lihat artis ini setiap saat yang dipakai celana dalam sama bra terus," ketus @dewimj**. Komentar serupa pun dilontarkan @lidia_s***, "Pamer badan terus, mbak. Masih laku kan di film, sinetron, dan lainnya?".

Shandy Aulia bukan kali pertama tampil secara online dengan mengenakan bikini. Mulai dari bermain bersama sang anak, potret sendiri, hingga menebar kemesaraan bareng suami tercinta.

Nah, di artikel ini MNC Portal Indonesia coba merangkum momen Shandy Aulia pakai bikini dan di-share di Instagram. Berikut ulasannya:

1. Menikmati pantai bersama suami dan anak cantiknya

Punya tubuh yang singset meski sudah melahirkan tentu menjadi kebanggaan bagi sebagian ibu. Mungkin, itu juga yang membuat Shandy Aulia percaya diri mengenakan bikini di tempat umum. Lihat foto ini, senyum yang merekah di wajah Shandy mengartikan suasana hatinya yang berbahagia.

2. Jalan sendirian di tepi kolam

Nah, kalau ini adalah foto Shandy sendirian menikmati suasana Bali yang sangat indah. Dia memilih berfoto jalan di tepi kolam renang dengan pamandangan yang menakjubkan. Bikini yang dia pakai modelnya sama dengan unggahan dia bersama Claire berenang, ya.

3. Segarnya udara pagi

Shandy Aulia sepertinya sangat suka berenang. Banyak konten fotonya di Instagram yang memperlihatkan dia tengah di pinggir atau sedang berada di kolam renang. Salah satunya ini, dia terlihat seperti habis 'nyebur' dan memberikan pose menikmati sinar matahari di tubuhnya. Hot mom banget!

4. Di bathtub bareng suami

Dan ini dia foto yang sedang heboh juga di Instagram. Shandy Aulia dengan sangat berani membagikan momen cukup intim antara dia dan sang suami. Ya, momen mandi bersama di bathtub dia perlihatkan ke publik dan di situ Shandy terlihat hanya mengenakan bikini.

Netizen pun ramai berkomentar mengenai foto ini.

"Sepertinya foto kayak gini enggak pantas deh di-posting. Sorry kalau saya mengkritik," ujar @kartika.dewi****.

"Sekilas seperti tanpa busana," komen @suryani****.

"Adik Claire is coming to town," kata @my****.

"Lagi mau bikin dedek lagi buat Claire," celetuk @neng****.