TANTE pemersatu bangsa, Tante Ernie, memang tengah menjalani karantina mandiri. Lewat unggahan Instagramnya, dia pun menyebut suami dan anaknya yang perempuan juga terpapar Covid-19.

Nah, kini Tante Ernie pun memberikan update terbaru perihal kondisi tubuhnya setelah dinyatakan positif Covid-19 pekan lalu. Melalui unggahan terbarunya di Instagram, Tante Ernie mengatakan bahwa kondisinya saat ini sudah membaik.

"Alhamdulillah sudah enakan banget badanku, terimakasih sekali lagi untuk semua doa-doanya yaah.. sehat-sehat selalu buat kita semua, biar bisa kerja lagi, jalan2 lagi, biar bisa foto2 lagi, terpaksa stock lama tayang lagi deh," tulis Tante Ernie pada keterangan foto.

Dalam unggahan tersebut, Tante Ernie memang terlihat fresh dan cantik seperti biasanya. Outfit yang ia kenakan pun sukses membuat banyak netizen gagal fokus.

Tante Ernie tampil super seksi mengenakan dress floral full bernuansa pastel. Tatanan rambutnya sekarang terlihat sedikit lebih pendek dengan model semi bob yang dibiarkan terurai.

Di foto ini, Tante Ernie tampak memoles wajahnya dengan makeup bergaya semi natural dengan sedikit twist pada bagian bibirnya berupa lipstick merah.

Tante Ernie kemudian berpose manja duduk di atas kursi sembari melemparkan senyuman manis ke arah kamera. Kondisi wanita berusia 45 tahun itu sepertinya kian membaik.

Meskipun demikian, dukungan dan doa terus mengalir diberikan netizen Indonesia untuk kesembuhan sang selebgram.

"Get well soon, tak sabar foto lagi," tulis akun cocobi.

"Semoga sehat walafiat tanteku," tulis akun lukmanulhakimm99.

"Puji Tuhan. Senang mendengar mami sudah sehat," tulis akun danielamorsamangun.

"Alhamdulillah.. Semoga semakin membaik dan benar-benar pulih kesehatannya," tulis akun gege_mawan.