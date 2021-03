Selain paras cantik, Marion Jola kerap mencuri perhatian netizen dengan gaya penampilannya. Tak hanya modis, Marion Jola kerap tampil seksi.

Salah satunya unggahan terbaru Marion Jola di akun Instagram pribadinya, @lalamarionmj. Perempuan yang akrab disapa Lala tersebut tampak berfoto di teras.

"QOTD Strong woman don't have Attitudes. They have high Standards and firm Boundaries.-Hello Lovely via pinterest 💎," tulis Marion Jola.

Soal penampilan, Marion Jola tampak seksi mengenakan busana crop top ketat warna hijau artichoke. Dengan busana yang dikenakan, bodi aduhai Lala jadi semakin terlihat.

Selain itu, rambut panjangnya dibiarkan tergerai yang membuat penampilannya semakin terkesan seksi. Belum lagi tatapan mata Lala, aura seksinya benar-benar terpancar.

Baca Juga : Manisnya Marion Jola Pakai Tanktop Biru, Netizen: Fix Mantan Nyesel

Baca Juga : Aura Seksi Marion Jola Berambut Panjang Bikin Cowok Mabuk Kepayang

Alhasil, netizen pun dibuat gagal fokus dengan penampilan Marion Jola. Kolom komentar unggahan foto Marion Jola yang telah mendapat 257 ribu like inipun diserbu netizen.

"Wow tergoda aku," tulis @ressafahlevi

"Cantik nya pake bgt😍😍❤️❤️❤️🔥🔥🔥," tutur @ekodanyprastyo

"Mama ngidam apa sampe de manis begini😊❤," puji @rakat.cintadamai

"Cowo autoo meleek," celetuk @frdzsm

(hel)