Hari ini Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar resmi bertunangan. Selain momen haru, penampilan Aurel Hermanyah saat lamaran menjadi sorotan.

Aurel Hermansyah tampil sangat cantik memesona sehingga menuai banyak pujian. Aurel memilih Marlene Hariman sebagai makeup artist untuk merias wajahnya di momen lamaran. Penampilan Aurel semakin sempurna dengan riasan wajah bernuansa nude.

Pada bagian mata, tampak lebih bold dengan bulu mata yang lentik. Sementara itu, blush on peach dipulaskan di pipi putri Krisdayanti dan Anang Hermansyah itu yang memberikan kesan fresh.

Untuk lipstik, dipilih warna nude. Makeup artist langganan para artis Tanah Air ini mengatakan Aurel sudah menjadi kliennya sejak lama. Pasalnya, ia sudah mengenal Aurel sejak usia 15 tahun.

"Aurel adalah salah satu client yg percaya sama makeup aku dari dulu. Aku make up Aurel pertama kali waktu Aurel umur 15 tahun. Long time ago ya loliii," tulis Marlene Hariman di Instagramnya.

"Seneng rasanya akhirnya hari ini bisa terlibat di hari spesialnya Aurel. May you be forever as happy as you are today, Aurelie," sambungnya.

Selain itu, penampilan Aurel semakin manis dengan rambut yang ditata oleh Maulana Latief dengan model sanggul modern.

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menggelar lamaran hari ini, Sabtu (13/3). Sementara itu, pernikahan keduanya akan digelar pada 3 April setelah sebelumnya dijadwalkan pada 21 Maret.

(hel)