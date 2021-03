Memiliki paras cantik dan pintar, Cinta Laura jadi salah satu selebriti yang banyak dikagumi orang. Tak jarang pesona kecantikan artis blasteran Indonesia-Jerman tersebut membuat netizen terkesima.

Terbaru, penampilan Cinta Laura kembali mencuri perhatian netizen. Perempuan berusia 27 tahun tersebut tampil cantik bak artis Bollywood.

"Always classy and a little bit sassy. ✨," tulis Cinta pada caption unggahan foto di akun Instagram pribadinya,@claurakiehl.

Cinta Laura tampil cantik dalam balutan busana sari India warna kuning. Dia berpose duduk di sofa dengan tatapan yang memesona.

Selain itu, aksesoris anting dan hiasan di kepala membuat penampilan Cinta Laura semakin menawan. Tak hanya itu, Cinta juga memakai banyak gelang di tangannya layaknya perempuan-perempuan di India.

Alhasil, netizen dibuat terpesona dengan penampilan menawan Cinta Laura. Mereka meramaikan kolom komentar dengan pujian.

"Gorgeous.. Queen India? πŸ”₯πŸ”₯πŸ”₯ #kiehlers #cintalaurakiehl," komen @yossinaz

"So pretty 😍😍😍😍," puji @mithatamaela

"Wow mirip bolywood kak cinta😍😍," ujar @hany_5206

"Cantik, cocok nih jd artis y boliwod y India,,πŸ‘πŸ˜Š," tutur @dhedhed77

Namun, ada pula netizen yang melihat penampilan Cinta bukan mirip artis Bollywood. Mereka mengira Cinta seperti karakter Disney Putri Jasmine.

"is it princess jasmine?!? 😍❀️," tulis @ammitabaa

"Princess Jasmine, is that you ?," tanya @m_sasii

(hel)