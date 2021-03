Mbak Dewi, sejak pertengahan 2020 saya kehilangan pekerjaan. Setelah kena PHK, saya terpaksa bekerja sebagai pengemudi ojek online. Istri membuka warung sembako kecil-kecilan di rumah.

Sayangnya merasa kehidupan keuangan saya sulit, berbeda ketika saya masih bekerja di perusahaan. Bagaimanakah keuangan saya di tahun ini? Apakah saya bisa bekerja kembali di perusahaan?

Rizki, 30 tahun - Bandung

Hai Rizki, ada 3 kartu tarot untukmu: Ten of Swords, Ace of Swords, dan Knight of Cups.

Tampak masih ada rasa sakit dan mungkin dendam karena kamu harus kehilangan pekerjaanmu.

Situasi ini digambarkan dengan kartu tarot Ten of Swords.

Sebaiknya kamu berusaha berdamai dengan perasaanmu ini. Cobalah bersyukur karena kamu masih bisa bekerja dan memiliki penghasilan meskipun tidak sebanyak gajimu dulu.

Keuanganmu belum akan membaik di tahun ini. Kamu sebaiknya bisa lebih memaksimalkan kreativitasmu dan mewujudkan idemu.

Kartu Ace of Swords. Mungkin belum akan menghasilkan di tahun ini, semoga akan menjadi hal produktif di kemudian hari.

Kartu tarot Knight of Cups ini menyarankan supaya kamu bisa menguasai emosi dan mengalahkan perasaan negatif yang masih dominan muncul, misal malu dan kurang percaya diri. Perasaan ini yang menghambatmu untuk berkembang. Coba lebih fokus berproses mengolah dirimu ya... Semoga lebih baik ke depannya.

Twitter: @dewitarot

IG: @dewitarot

(mrt)