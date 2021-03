Penyanyi Dua Lipa menjadi salah satu pengisi acara Grammy Awards 2021. Tidak hanya sebagai bintang tamu, dia terdaftar di 6 nominasi berbeda di ajang bergengsi tersebut.

Keenam nominasi itu adalah 'record of the year', 'song of the year', 'best pop solo performance', album of the year', 'best pop vocal album', dan 'best pop duo/group performance'.

Momen red carpet selalu berhasil dia lahap. Dua Lipa tak pernah mengecewakan mata lensa untuk menangkap tampilannya. Di Grammy Awards 2021 ini, Dua Lipa mengenakan dress seksi dengan siluet kupu-kupu rancangan Versace.

Laman People melaporkan bahwa dress seksi tersebut memiliki detail berupa dazzling high-shine chain metal rainbow-colored yang menyita perhatian. Namun, siluet kupu-kupu yang ada di bagian tengah dress membuat dress itu menyatu dengan tubuh Dua Lipa yang super hot.

Hal unik lainnya yang terjadi di red carpet Grammy Awards adalah wajah fierce Dua Lipa semacam menghentikan waktu. Dia benar-benar menghempas semua bintang tamu yang hadir di acara tersebut. Slay girl!

"Dress ini khusus dibuat Versace untukku," kata Dua Lipa di Red Carpet Grammy Awards. "Saya cinta sekali. Saya merasa seperti princess dengan dress ini, so yeah, saya senang," tambahnya.

Dua Lipa bukan kali ini saja mengenakan dress Versace. Ia bahkan dijuluki sebagai 'Queen of Under-the-sea' karena beberapa kali mengenakan dress Versace bernuansa bawah laut.

Masih ingat dengan mini dress yang dia pakai di AMAs 2020 dan momen Met Gala 2019? Di dua momen itu, Dua Lipa tampil stunning dengan dress seksi bernuansa bawah laut yang menakjubkan.

