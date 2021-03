Penampilan penyanyi Doja Cat mencuri perhatian di red carpet Grammy Awards 2021. Doja Cat tampil seksi memakai gaun Roberto Cavalli yang mengekspos belahan dadanya hingga perutnya. Gaun tersebut terbuat dari bulu, kulit.

Bagian atas gaun berupa jaket motor kulit berwarna krem ​​dan hitam yang dihiasi dengan ritsleting dan hiasan emas. Di mana menampilkan ritsleting yang menjorok ke bagian depan tubuhnya sampai ke pusar.

Dilansir dari People, Senin (15/3) menambahkan beberapa warna pada tampilan, pelantun Say So itu menggunakan atasan kulit yang pas dengan rok mengembang dari bulu warna hijau neon dan hitam.

"Saya sangat bersemangat tentang ini karena saya menyukai sesuatu yang seperti di luar sana. Aku merasa belakangan ini aku merasa sangat tenang, tapi ini seperti sesuatu yang selalu ingin kulakukan," kata Doja Cat.

Doja Cat mengatakan tidak butuh waktu lama untuk memilih pakaian yang dikenakan ini. Setelah menatap gaun tersebut, dia tahu gaun itu sangat cocok untuknya.

"Ada beberapa hal yang saya lihat dan saya seperti 'Mungkin bukan itu' dan kemudian saya melihat ini dan ada detail kecil di jaket yang merupakan cakar kucing, dan saya merasa seperti itu yang saya inginkan," jelas Doja Cat.

"Saya ingin menjadi wanita kucing jadi biarkan saya menjadi seperti itu, Anda tahu, biarkan saya menjadi seperti itu," sambungnya.

Rambut dan riasan Doja sama beraninya. Penata riasnya, Ernesto Casillas, memberi tahu People bahwa mereka berdua ingin menyempurnakan gaun itu dan mendorong batasan dengan penampilannya.

"Ketika kami melihat gaun custom Cavalli yang cantik, kami bersama-sama sepakat bahwa glam memiliki keunggulan. Kami menginginkan elemen rock and roll, dan karena ini Grammy, ini bukan waktunya untuk bermain aman," papar Casillas.

"Doja adalah orang yang kreatif dan selalu berkolaborasi dengan (Jared Henderson) penata rambutnya dan aku dalam penampilan. Riasannya secara langsung terinspirasi oleh rambut indah yang ditata Jay untuknya," lanjutnya.

Doja Cat dinominasikan untuk tiga Grammy Awards 2021, termasuk Best New Artist. Lagu hitnya, Say So juga dinominasikan untuk Record of the Year dan Best Pop Solo Performance.