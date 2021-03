Sebagai penampil pembuka Grammy Awards 2021, Harry Styles dianggap berhasil oleh netizen. Namanya langsung menjadi trending topic di Twitter dengan 1,4 juta cuitan.

Harry Styles membawakan lagu 'Watermelon Sugar' dengan tampilan super hot. Dia bertelanjang dada dan langsung pakai jaket dan celana kulit rancangan Gucci. Agar terlihat lebih sensual, Styles menambahkan syal bulu-bulu yang juga buatan Gucci.

"Styles bertelanjang dada dengan langsung mengenakan setelan kulitnya. Ia setia pada 'gender fluid'-nya dan memberi tampilan estetika bergaya retro. Padupadan sepatu heels, cincin di hampir seluruh jari, dan kalung salib membuat tampilannya benar-benar sempurna," lapor laman People.

Baca Juga : Pamer Belahan Dada, Doja Cat Curi Perhatian di Red Carpet Grammy Awards 2021

Baca Juga : Seksinya Dua Lipa Pakai Dress Kupu-Kupu di Grammy Awards 2021

Foto-fotonya saat membawakan 'Watermelon Sugar' langsung membanjiri media sosial. Styles tahu betul bagaimana cara menarik perhatian, salah satu aksi yang dia lakukan di panggung adalah melempar syal bulunya dan berjoged memancarkan aura seksinya.

"Harry Styles world domination and we just living in it," kata akun @ltlouvesya.

Sementara itu, di momen red carpet Grammy Awards 2021, Harry Styles mengenakan pakaian yang lebih bewarna namun tetap dengan nuansa retronya. Outfit dari atas sampai bawah berasal dari rumah mode Gucci. Dia mengenakan blazer dengan motif kotak-kotak kuning yang super nyentrik. Dia padukan dengan celana corduroy dan boots heels putih. Benar-benar retro-looks!