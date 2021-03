Billie Eilish tampil dengan gaya memukau di Grammy Awards 2021. Dia tampil dengan gaya khasnya dengan potongan-potongan yang terinspirasi dari punk dan skater.

Penyanyi berusia 19 tahun itu berjalan di red carpet bersama saudara laki-lakinya, Finneas Baird O'Connell, dengan kemeja berkancing merah muda, hitam dan abu-abu serta celana panjang yang serasi. Eilish mengenakan sepatu kets putih, masker dan bucket hat yang menampilkan desain multi warna yang sama.

Dilansir dari People, Senin (15/3) Eilish kemudian berganti pakaian dengan mengenakan kemeja berhias kristal, celana yang serasi, dan hiasan kepala berlian ketika membawakan lagu hitnya, Everything I Wanted di atas panggung Grammy Awards 2021.

Sementara itu, Eilish dinominasikan untuk empat kategori. Di antaranya Record of the Year, Song of the Year, Best Solo Performance dan Best Song Written for Visual Media. Dia membawa pulang penghargaan terakhir, untuk No Time to Die.

Tahun lalu, Eilish mendominasi Grammy Awards dengan memenangkan lima dari enam penghargaan yang dinominasikan untuknya. Kala itu, dia mengenakan setelan Gucci hijau dan hitam dengan anting-anting dan sarung tangan bermotif logo yang memamerkan kuku hijaunya yang sangat panjang.

Pelantun Bad Guy itu sebelumnya sempat menjelaskan alasannya sengaja mengenakan pakaian longgar. Ini dilakukan Eilish agar orang tidak dapat menilai tubuhnya.

