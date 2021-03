Dua rapper perempuan paling hits saat ini, Cardi B dan Megan Thee Stallion baru saja mengguncang panggung perhelatan awards musik bergengsi, Grammy Awards 2021.

Hadir sebagai salah satu pengisi acara, Meghan dan Cardi B terlihat kompak dengan outfit matching satu sama lain saat membawakan lagu hits mereka, WAP di atas panggung Grammy Awards ke-63 tahun ini.

Dilapor Page Six, Senin (15/3/2021) Cardi tampil seksi dengan mengenakan atasan berupa bra rose gold metalik berkilauan dan bawahan model briefs berwarna sama dari Rey Ortiz ditambah wig berpotongan pixie cut warna merah muda. Sementara Meghan seksi dan menggoda dalam balutan bodysuit korset warna silver metalik, memperlihatkan lekuk tubuhnya.

Sama-sama matching dalam hal gaya berbusana, bukan sekali ini diperlihatkan oleh Cardi dan Meghan. Mengingat kedua rapper seksi ini banyak menampilkan banyak momen seksi kembaran mereka di video musik WAP yang viral dan hits di mana-mana.

Sementara itu, ajang Grammy Awards 2021 diketahui jadi Grammy pertama bagi Megan Thee Stallion. Meski baru debut di Grammy tahun ini, namun rekan duet Beyonce Knowles di lagu Savage Remix tersebut berhasil memboyong tiga piala Grammy sekaligus. Mulai dari Best New Artist, Best Rap Song dan Best Rap Performance.

(DRM)