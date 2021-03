Di setiap perhelatan acara penghargaan seperti Grammy Awards, biasanya ada saja sosok selebriti yang penampilannya menarik banyak perhatian. Sehingga menjadi topik bahan pembicaraan.

Contohnya di perhelatan Grammy Awards ke-63 tahun ini. Kali ini gaya penampilan sosok penyanyi ‘All Your Exes’, Julia Michaels yang menyorot perhatian.

Bagaimana tidak, sebab Julia Michaels hadir dan berpose di gelaran karpet merah begitu percaya diri dalam balutan gaun strapless hitam-putih dengan ekor panjang salah satu koleksi rancangan Georges Chakra Couture, dengan memamerkan bulu ketiak di kedua lengannya yang tidak dicukur.

Berpose mengangkat salah satu lengannya sambil mengacungkan jempol, tentu saja bulu ketiak lebat dan hitam penyanyi berusia 27 tahun tersebut terlihat jelas.

Mengutip Page Six, Senin (15/3/2021) Julia sendiri sejak Mei 2020 berikrar bahwa ia sudah berhenti mencukur bulu ketiaknya.

Kala itu, lewat akun Twitter pribadinya, Julia mengungkapkan tak akan lagi mau mencukur rambut halus di salah satu bagian tubuhnya tersebut dan justru bingung kenapa dulu ia mau melakukannya.

“Sejujurnya, aku tidak mencukur bulu ketiakku lagi. Aku tidak tahu kenapa aku sebelumnya pernah melakukannya,” tulis Julia.

Janjinya tersebut kemudian diwujudkan secara nyata oleh Julia, lewat penampilannya di video musik Lie Like This yang rilis Oktober 2020, menampilkan dirinya dengan bangga memperlihatkan bulu rambut-rambut halus yang ada di tubuhnya.

Hadir di perhelatan Grammy Awards 2021, Julia Michaels sendiri hadir sebagai salah satu nominasi untuk kategori Song of the Year lewat lagu “If the World Was Ending,”, lagu yang ia tulis bersama sang kekasih, JP Saxe.

