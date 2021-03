Jessica Iskandar tampil cantik ketika mengenakan pakaian adat khas Bali. Ia melakukan sesi pemotretan dengan busana tersebut, dalam memperingati Hari Raya Nyepi.

Dikutip dari akun Instagramnya @inijedar, potret anggunnya Jedar saat mengenakan baju adat dari Pulau Dewata Bali yang disebut Payas itu, sekaligus menghormati masyarakat sekitar yang mayoritas beragama Hindu.

"Selamat Hari Raya Nyepi Saka 1943. Nyepi, kembali ke titik nol, jauh dari keramaian, jauh dari perasaan amarah, dengki, dan iri, menyelami diri untuk menemukan jati diri, bertanya pada hati yang paling dalam, dan di sanalah ada pencerahan, sinar suci yang Maha Agung, Selamat melaksanakan Catur Brata Penyepian bagi seluruh umat Hindu Bali. #bali #nyepi," tulisnya.

Untuk mengabadikan momen sakral ini, Jedar berfoto bersama dengan beberapa kerabat terdekatnya.

Menariknya lagi, El Barack putra data wayangnya juga ikut mengenakan pakaian adat khas Bali. El melengkapinya dengan memakai ikat kepala, umum dipakai oleh laki-laki Bali.

Potret Jedar memakai ini pun menuai pujian dari warganet. Apalagi melihat El Barack yang terlihat semakin menggemaskan saat mengenaka baju adat tersebut.

"Cantik ka Jedar," ujar @be****.

"Konsepnya keren kk," kata @ir****.

"Semakin cantik dan bersinar," terang @au***.

"So sweet, cantik banget kk Jedar and El so cute," kata @bo****.

"Gemes banget deh" kata @ar****.

"Gantengnya baby El," ujar @ag***.

