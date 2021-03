Grammy Awards 2021 berlangsung di tengah pandemi Covid-19 yang masih mengkhawatirkan. Protokol penggunaan masker dan jaga jarak pun diterapkan sebagai aturan ketat event tahunan tersebut.

Aturan itu yang kemudian memunculkan tren 'Mask On' di kalangan selebriti. Mereka sebisa mungkin memadukan dress atau outfit yang dipakai dengan maskernya.

So, MNC Portal Indonesia coba merangkum 5 selebriti dunia yang tampil stunning dengan maskernya. Siapa saja mereka?

1. Billie Eilish





Penyanyi berusia 19 tahun itu berjalan di red carpet Grammy Awards 2021 bersama kakaknya, Finneas Baird O'Connell. Outfit yang dipakai tidak usah diragukan lagi, she's always stunning.

Billie mengenakan oversized punk-meets-skater yang mana desain maskernya dia sesuaikan dengan motif busananya. Benar-benar kece!

2. Chika





Penyanyi berkulit hitam ini tampil dengan outfit pastel yang menyita perhatian sekali. Jaket Nike itu membuat gayanya so edgy dan masker yang dia pakai sampai dicatat sebagai 'best mask' oleh laman The Cut. Aksen bergelombang di maskernya tampak cute, ya.

3. Harry Style





Di momen pemberian piala Grammy Awards 2021, Harry Style terlihat mengenakan houdstooth motif blazer yang dia samakan dengan maskernya. V-neck basic yang dia pakai membuat area dadanya terekspos. Syal bulunya enggak mau lepas, ya.

4. Taylor Swift

Penyanyi 'Cardigan' ini tampil dengan nuansa 'Midsomar'. Ya, Swift menghadiri Grammy Awards dengan pakaian flowery rancangan Oscar de la Renta dan masker yang dia pakai serasi dengan gaun transparannya. So pretty, Taylor Swift. 5. Beyonce Mengenakan outfit serba hitam, Beyonce tampil super slay dengan Schiaparelli Haute Couture dengan aksen open shoulder yang membuat tubuhnya terlihat seksi. Masker medis hitam dia pakai untuk menyempurnakan outfitnya di masa pandemi Covid-19 ini.