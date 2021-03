Selain nominasi dan penampilan selebriti, isi goodie bag atau cinderemata yang dibagikan di Grammy Awards 2021 juga menjadi sorotan. Pendiri Distinctive Assets, Lash Fary, yang telah bekerja sama dengan Grammy selama 22 tahun, mengatakan Recording Academy ingin goodie bag mencerminkan kondisi tahun ini.

Dilansir dari Billboard, Senin (15/3/2021) cenderamata tahun ini merupakan yang paling inklusif dan beragam hingga saat ini. Di mana mewakili perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu lintas ras, etnis, orientasi seksual, jenis kelamin, usia, penyandang disabilitas, dan lainnya.

Ini adalah isyarat yang menurut Fary, secara alami telah berubah selama lima tahun terakhir karena perusahaan dan merek telah memusatkan perhatian pada tanggung jawab sosial. Banyak barang dan produk yang diberikan berasal dari merek yang dipimpin BIPOC dan perusahaan yang telah membuat komitmen filantropis untuk tujuan yang relevan.

Misalnya, keripik kentang Ruffles Flamin Hot BBQ. Pemilik Ruffles, Pepsico, baru-baru ini berkomitmen 400 juta USD sebagai bagian dari rencana lima tahun untuk memajukan dan mendukung komunitas kulit hitam. Fary menolak untuk menyebutkan nilai cenderamata ini dan mengatakan bahwa nilainya sepadan dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Nilai sebenarnya adalah kami mengangkat dan menyoroti berbagai merek ini," kata Fary.

WWD melaporkan bahwa cenderamata yang akan diberikan seharga lebih dari 5000 USD. Sebanyak hampir 100 cenderamata akan dibagikan kepada VIP dengan cara dirikimkan dan tidak akan dibagikan seperti biasa. Ini bertujuan untuk menjaga protokol kesehatan dan minimalisir kontak.

Pembawa acara Grammy Awards 2021, Trevor Noah juga diwakili dalam tas melalui kolaborasi Bonfire dan Trevor Noah Foundation yang menampilkan satu set t-shirt dan tote bag. Menampilkan desain seniman Afrika Selatan dan saat ini dijual oleh Trevor Noah Foundation di Bonfire.com, 100% hasil penjualan membantu Trevor Noah Foundation dalam misinya memberikan pendidikan bagi anak-anak di Afrika Selatan.

Adapun lusinan produk lainnya yang diberikan meliputi teh mewah dari Cup of Té, perusahaan teh yang didirikan oleh Taylor Lindsay-Noel, seorang pengusaha kulit hitam penyandang cacat yang merupakan pesenam kelas dunia di masa remajanya sebelum kecelakaan yang mengubah hidup.

Produk mandi dan tubuh buatan tangan dari merek mewah Hotsy Totsy Haus, sebuah perusahaan yang didirikan oleh ibu tunggal tunarungu, Christi Leonardi. Kue anjing buatan tangan dari Wags Cookies oleh Emily Ainsworth, yang berjuang melawan disautonomia dan nyeri kronis.

Syal Respect Protect Love the Black Woman dari HGC Apparel, sebagai perayaan budaya kulit hitam dari pendiri Marcia Smith. PETA bermitra dengan Save the Duck untuk mantel vegan berteknologi tinggi dan bebas bulu. Once Upon a Blume's Change Maker Village, buku anak-anak anti-rasis yang penjualannya mendukung NAACP.

Sepatu kets 3D Unis Brand yang menggunakan bahan dapat didaur ulang seperti botol air dan seprai yang telah diperbarui. Fary menjelaskan, memberi hadiah selalu merupakan hal yang menyenangkan, bahkan di saat-saat terburuk.

"Dari luar melihat ke dalam, sepertinya tas hadiah yang sangat menyenangkan, dan ketika Anda melihat lebih dekat, itu sangat mengharukan," jelas Fary.