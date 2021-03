Liliana Tanoesoedibjo merayakan ulang tahun yang ke-54 pada 15 Maret 2021. Pada momen ulang tahun ini, istri Hary Tanoesoedibjo tersebut merayakannya bersama keluarga.

Kehangatan perayaan hari ulang tahunnya tersebut terlihat di media sosial Instagramnya, @liliana_tanoesoedibjo. Di sejumlah unggahan terbarunya, Liliana memperlihatkan kebersamaan serta kekompakan bersama keluarganya. Termasuk, sang suami, Hary Tanoesoedibjo (HT), serta lima anaknya, yang menyempatkan waktunya berkumpul bersama di hari spesial.

Mulai dari Angela Tanoesoedibjo, Valencia Tanoesoedibjo, Jessica Tanoesoedibjo, Clarissa Herliani Tanoesoedibjo, dan Warren Haryputra Tanoesoedibjo. Tak ketinggalan, kehadiran sang menantu dan cucu-cucu pasangan Harry dan Liliana Tanoesoedibjo.

Di momen perayaan ini, perempuan asal Surabaya tersebut juga menuliskan rasa syukurnya. “Thank you God for today,” kata Liliana seperti dikutip dari keterangan fotonya, Selasa (16/3/2021).

Dari beberapa foto yang diunggah, pebisnis perempuan ini juga membagikan pose mesranya bersama sang suami, Hary Tanoesoedibjo, yang telah menikah dengannya sejak 22 Oktober 1986. “Another year,” tulisnya lagi disertai tagar #birthday dan #birthdaycelebration.

Sementara itu, di akun Instagram pribadinya HT tak hanya mengunggah potret hangat keluarganya, dia juga menuliskan pesan manis untuk sang istri.

“Selamat ulang tahun @Liliana_Tanoesoedibjo,” kata HT seperti dikutip dari keterangan foto Instagramnya, Selasa (16/3/2021). “Terima kasih sudah menjadi istri dan ibu terbaik bagi saya dan anak-anak,” kata dia disertai emoji berbentuk hati.

Tak lama diunggah, postingan tersebut banjir ucapan ulang tahun dari rekan-rekannya hingga netizen. Sejumlah selebriti ternama pun juga mengucapkan kata selamat dan doa untuk Liliana Tanoesoedibjo.

“Happy Birthday ibu,” kata Yuni Shara di kolom komentar.

“Happy birthday ibu Liliana,” komentar Boy William.

“Happy birthday to you Ibu @liliana_tanoesoedibjo best wishes and keep inspiring,” tulis Ferry Salim.

“Happy birthday ibu terkasih, semoga selalu sehat dan dalam penyertaan Tuhan,” kata Nowela Elizabeth Auparay.

“Selamat ulang tahun, Ibu Liliana,” komentar Miss Indonesia 2020 Carla Yules.

