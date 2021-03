Perusahaan bioteknologi asal Massachusetts, Amerika Serikat, Moderna Inc dikabarkan tengah melakukan studi penelitian vaksin Covid-19 terhadap kelompok usia yang baru yakni, anak.

Seperti dikutip Reuters, Rabu (17/3/2021) dari keterangan resminya yang dirilis Selasa 16 Maret kemarin, Moderna menyebutkan mereka telah memulai studi vaksin Covid-19 dalam studi tahap menengah sampai akhir, terhadap anak-anak dengan memberikan dosis pada pasien anak-anak dari rentang usia 6 bulan hingga kurang dari 12 tahun.

Studi ini akan menilai keamanan dan keefektifan dua dosis mRNA-1273 yang diberikan dengan jarak 28 hari dan bermaksud untuk mendaftarkan sekitar 6.750 orang anak di Amerika Serikat dan juga Kanada.

Vaksin mRNA-1273 produksi Moderna ini sendiri, diketahui sudah mengantungi izin penggunaan darurat di Amerika untuk kelompok usia 18 tahun ke atas.

Dalam studi yang terpisah, dimulai pada Desember 2020, Moderna juga melakukan tes vaksin mRNA-1273 kepada remaja dari usia 12 sampai 18 tahun.

Studi teranyar keamanan dan keefektivitasan vaksin mRNA-1273 pada anak-anak ini sendiri, diketahui digelar Moderna bekerjasama dengan dua pihak lainnya yakni National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) serta Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA).

