ADANYA peristiwa pembekuan darah pada mereka yang diinokulasi vaksin Covid-19 AstraZeneca membuat beberapa negara menunda pemakaian vaksin asal inggris tersebut. Setidaknya ada 17 negara yang menangguhkan atau menunda penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca

Indonesia pun menjadi salah satu negara tersebut, setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memutuskan untuk menunda implementasi vaksin Astrazeneca sambil menunggu konfirmasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dan The Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) terkait keamanan vaksin dari Inggris tersebut

Lantas, apakah vaksin tersebut bakal ditarik? Penarikan vaksin karena masalah keamanan jarang terjadi. Penarikan kembali biasanya dimulai secara sukarela oleh produsen vaksin, sebelum kejadian buruk dilaporkan.

Misalnya, pemantauan produksi vaksin yang sedang berlangsung dapat menunjukkan bahwa ketidakteraturan telah menyebabkan sejumlah vaksin kehilangan kekuatannya. "Dalam kasus ini, orang yang telah menerima vaksin dari batch tersebut mungkin perlu divaksinasi lagi, untuk memastikan mereka terlindungi," jelas WHO dalam keterangannya.

Menurut WHO, penting untuk memantau dengan cermat keamanan dan kemanjuran vaksin Covid-19 saat dikirimkan. Jika masalah dilaporkan setelah vaksinasi, penyelidikan menyeluruh harus dilakukan.

Selama penyelidikan ini, sangat jarang ditemukan masalah kesehatan yang disebabkan oleh vaksin itu sendiri. Efek samping paling sering ditemukan kebetulan dan mungkin sama sekali tidak terkait dengan vaksinasi.

Terkadang, mereka terkait dengan bagaimana vaksin disimpan, diangkut, atau diberikan. Kesalahan seperti itu dapat dicegah dengan melatih petugas kesehatan yang lebih baik dan memperkuat rantai pasokan. WHO pun menyebut, jika ada reaksi merugikan, maka vaksin dapat ditangguhkan dari penggunaan. Investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk menentukan apa sebenarnya yang menyebabkan kejadian tersebut, dan tindakan korektif akan dilakukan. "WHO bekerja sama dengan produsen vaksin, pejabat kesehatan, dan mitra lainnya untuk memantau setiap masalah keamanan dan potensi efek samping secara berkelanjutan," jelas WHO.