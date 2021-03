Sidang perdana perceraian Wulan Guritno dan Adilla Dimitri digelar hari ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kabar perceraian pasangan selebriti ini tentu mengejutkan publik.

Karena, sejak menikah pada 27 Maret 2009, Wulan Guritno dan Adilla Dimitri jarang diterpa isu miring terkait rumah tangga mereka. Alhasil, ketika Wulan menggugat cerai suaminya pada 25 Februari 2021, publik seolah tak percaya.

Terlepas dari kabar sidang cerainya, Wulan Guritno selama ini dikenal sebagai sosok artis cantik dengan kemampuan akting yang luar biasa. Dianugerahi paras yang cantik, Wulan Guritno juga kerap menjalani sesi pemotretan.

Hampir di setiap pemotretan, Wulan selalu tampil anggun dan elegan. Wulan seperti membuktikan dia memiliki pesona daya pikat di usianya 39 tahun.

Flawless!





Mungkin satu kata yang tepat untuk Wulan Guritno adalah flawless. Ia sangat versatile dalam berpakaian dan berpenampilan. Jika gaya sebelumnya sangat feminin, lihatlah gaya yang satu ini. Ia tampak berwibawa dengan pakaian seperti itu.

Matanya memancarkan sorotan fierce yang sempurna. Untuk urusan rambut, dia memberi tampilan berbeda dengan gaya rambut bergelombang yang membuat tampilannya sempurna. Siapa yang bisa berpaling dari kecantikan aktris satu ini?

Gaun cantik



Wulan Guritno memamerkan kecantikan dirinya dalam balutan gaun dramatis karya Hian Tjen Jika mengutip dari keterangan foto yang dia tuliskan, Your wings exist all you have to do is fly, Wulan Guritno mengibaratkan dirinya bak burung yang cantik atau juga malaikat bersayap. Konsep itu berhasil diciptakan penata gayanya, Rikki Simanjuntak.

Kesan itu sangat berkolerasi dengan gaun Hian Tjen yang ia kenakan. Gaun tersebut penuh dengan bulu berwarna abu-abu kebiruan yang sangat indah. Kesan puffy di area dada memberi kesan dramatis yang cantik.

Aksen slit di bagian depan gaun dimanfaatkan Wulan Guritno untuk menunjukan kakinya yang jenjang dan tentunya mulus. Pose ini menunjukan kaki ini juga memberi kesan seksi yang tidak berlebihan. Terlebih ekor gaun yang menjuntai ke bawah yang begitu indah. She's so gorgeous!

Baca Juga : 10 Potret Wulan Guritno Tampil Seksi Elegan Bikin Pria Terkesima

Baca Juga : Centilnya Gaya Anya Geraldine Pakai Rok Pendek Latihan Tenis, Netizen: Jangan Loncat Sayang

Tampil anggun





Wulan Guritno selalu bisa memancarkan kecantikan dirinya di depan kamera. Ia pun bisa tetap cantik dengan gaya pakaian apa saja, salah satunya ini. Dengan gaun rancangan Hian Tjen ini, Wulan tampak super gorgeous. Anting yang ada di telinganya menyempurnakan kesan tersebut.

Untuk urusan riasan wajah, Wulan tetap menyukai area bold pada matanya. Untuk bibir, kali ini dia memilih warna nude agar menyeimbangkan kecantikan matanya. Terhipnotis dengan foto ini?

Tampil edgy Selanjutnya, Wulan Guritno tampil edgy dengan blazer berwarna gelap. Kali ini, riasan wajahnya tampak begitu flawless. Pesonanya pun seakan tidak pernah ada habisnya. Super strong pose Pose yang ditampilkan Wulan Guritno ini sangat menarik sekali. Tidak banyak momen Wulan melakukan pose tidak biasa seperti ini dan lihatlah hasilnya, authentic! Dress sheer yang dikenakan memberi kesan seksi, tetapi tetap menunjukan keanggunannya. Detil di bagian lengan memberi sentuhan klasik yang cantik. Sepatunya? Jangan ditanya, itu adalah poin utamanya!