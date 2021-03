Kerap melakukan pemotretan dengan fotografer terkenal, kecantikan Marion Jola memang sudah diakui banyak orang. Bahkan tak sedikit orang memuji tubuh bodygoals-nya

Dilansir dari akun instagram pribadinya, @lalamarionmj, Lala mengunggah foto terbarunya saat pemotretan dengan Rio Motret.

"i have never look so good in a floral blue dress like this before 🥺❤️" tulis Marion Jola

Dalam foto tersebut nampak Lala mengenakan dress biru dengan bordir bunga dan kombinasi lace pada bagian tangan. Polesan makeup dari makeup artist ternama Bubah Alfian membuatnya cantik dan menawan.

"PERTAMA FOTO SAMA AKU LALA MASIH UMUR 17 TAHUN LOH DAN SKRG @lalamarionmj SMAKIN DEWASA SMAKIN CANTIK YA SIAPA YG SETUJU?" Tulis Rio dalam unggahannya

Menurut Rio, saat ini lala lebih suka mengenakan pakaian tertutup. Menurutnya juga, semakin dewasa penyanyi jebolan Indonesian Idol ini semakin cantik saja loh!

Netizen juga tampaknya sependapat dengan Rio. Mereka dibuat terpesona dengan penampilan Marion Jola. Unggahan foto perempuan yang akrab disapa Lala tersebut pun banjir pujian.

"Cantik banget nonaa😍," komen @aulnfdla

"Cantik amat sumpahhhh😢😍," puji @azriel_xx

"Dah la bikin pusing liat cantiknya🙌😂," tutur @dzkyardka

