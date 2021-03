MERIAS wajah atau make up memang kerap dilakukan oleh para perempuan. Tapi, belakangan para pria pun tidak ketinggalan untuk memulas wajahnya sehingga terlihat menarik.

Biasanya, make up dilakukan kala ingin beraktivitas sehari-hari. Meski demikian, ada juga mereka yang membuat tampilan artistik dengan mencoba berbagai macam teknik dan model-model baru.

Memang, hobi make up juga membutuhkan modal yang tidak sedikit. Beruntung kalau kamu seorang wanita karir punya penghasilan sendiri untuk memenuhi hasrat belanja make up dan peralatannya. Tapi gimana bagi kamu yang belum mempunyai penghasilan?

Tenang! hobi make up kamu bisa dijadikan sebagai wadah untuk menghasilkan uang. Dari pada hanya sekedar hobi yuk! ubah hobi kamu jadi peluang, karena kamu bisa menghasilkan uang dari kreasi make up salah satu nya dengan ikutan kompetisi Show Your Talent di fitur Home Of Talent (HOT) dalam aplikasi RCTI+.

Caranya, upload video kamu yang berkaitan dengan hobi makeup kamu semenarik dan sekreatif mungkin seperti beberapa video berikut ini:

make up Transition x Dance - Manuk Dadali x How You Like That Saksikan video selengkapnya melalui link berikut https://hot.rctiplus.com/video/15138 dan beri dukungan dengan vote sebanyak-banyaknya.

make up Transition - Lathi - Weird Genius ft Sara Fajira Saksikan video selengkapnya melalui link berikut https://hot.rctiplus.com/video/7153 dan beri dukungan dengan vote sebanyak-banyaknya.

Nah, itu dia beberapa video yang bisa kamu jadikan sebagai inspirasi untuk ikutan. Caranya dengan meng-upload video make up kalian. Bagi kamu yang merasa sangat pandai dalam hal bermake up kamu wajib ikutan! Kamu yang belum ikutan kompetisi Show Your Talent, tenang saja! Karena kompetisi ini masih akan berlanjut dalam periode ke-3 mulai tanggal 11 Maret-7 April 2021, untuk info lebih lanjut dapat kamu cek pada link berikut https://hot.rctiplus.com/competitions/detail/28 Yuk, buruan! Ikuti kompetisi nya dan dapatkan hadiah total 20 juta rupiah! “Dalam kompetisi Show Your Talent, disini masyarakat bebas menunjukkan bakatnya. Buat kalian yang punya talenta atau bakat, upload video kamu dan dapatkan kesempatan mendapatkan hadiah total puluhan juta rupiah. Dan selain mendapat uang tunai kalian berkesempatan mendapatkan official merchandise T-Shirt Ikatan Cinta," kata Iwan Kurniawan selaku Division Head UGC Content RCTI+.