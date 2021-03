Tanpa terasa Indonesian Idol Special Season telah memasuki Spekta Show Top 5. Sebuah show yang mendebarkan dan selalu ditunggu para penonton setianya itu kembali digelar pada Senin malam (15/03/2021). Spekta show dengan tema Duet with Judges yang berlangsung sangat meriah.

Duet with Judges menjadi momen yang dinantikan para penggemar Indonesian Idol Special Season. Momen ini juga menjadi tantangan berat untuk para kontestan demi masuk ke babak Grand Final.

Aksi para kontestan duet dengan judges pun menuai pujian dan standing ovation. Tak terkecuali penampilan Jemimah yang selalu memukau dan dinantikan para fans setianya. Malam itu, Jemimah berkesempatan duet bareng Anang Hermansyah dengan membawakan lagu ‘Jodohku’ yang merupakan lagu ciptaan Anang dan Ashanty. Seperti penampilan sebelumnya, Jemimah tampil WOW dan luar biasa.

“Jemimah tampil luar biasa, Top banget!” ujar Rossa sambil memberikan standing ovation.

Jemimah dinilai bisa mengimbangi Anang dengan profesional, bahkan dinilai para judges sangat berbeda dengan Ashanty, penyanyi aslinya.

Namun di balik WOW nya penampilan Jemimah, malam itu pun menjadi pengalaman yang tak terlupakan baginya, karena Jemimah harus rela mendapat voting terendah di antara kontestan lainnya.

Foto: Dok.Instagram @indonesianidolid

Ya, langkah Jemimah harus terhenti di Spekta Show Top 5, namun bukan berarti mimpinya menjadi penyanyi profesional harus terhenti. Tentunya Jemimah mendapat banyak pengalaman berharga serta pengetahuan segala hal mengenai teknik bernyanyi.

Meski malam itu Jemimah harus tereliminasi di babak Top 5 Indonesian Idol Special Season, ia tetap merasa bersyukur karena dirinya telah sampai hingga ke babak 5 besar.

“It has been a blessing, Top 5 is actually beyond my imagination. I’m happy, I’m grateful,” ujar Jemimah.

Malam itu, Jemimah memang tereliminasi dari panggung Indonesian Idol, namun performanya sebagai seorang penyanyi benar-benar begitu membekas terutama di hati para fans setianya yang tergabung dalam Jemimwah. Aksi panggungnya begitu luar biasa bahkan telah mencuri perhatian pencinta musik khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum.

Masih hangat dalam ingatan, “Jemimah Challenge” yang baru-baru ini viral. Kemampuan olah vokalnya yang meliuk-liuk menjadi viral karena dicontoh oleh para netizen.

#JemimahChallenge yang Menjadikan Sosok Jemimah Sebagai Gadis Viral

Masih ingat #JemimahChallenge yang lebih dari sepekan meramaikan jagat media sosial? Ya, warganet mendadak ramai-ramai pamer kemampuan menyanyi dengan teknik vokal seperti Jemimah. Tak hanya masyarakat biasa, selebritis pun ikut-ikutan unjuk gigi.

Hasilnya, kontestan Indonesian Idol Special Season ini pun jadi viral alias trending. Si Gadis Viral atau Trending!, begitulah julukan yang kini melekat pada Jemimah. Aksinya tersebut bahkan bertengger di deretan trending teratas YouTube.

Makin Dikagumi Fans dan Pendukungnya

Mulai dari masyarakat hingga public figure ikut meramaikan #JemimahChallenge. Salah satu diantaranya adalah Rizky Febian yang telihat dari video yang di upload di akun Instagram pribadinya, putra komedian Sule ini mampu menuntaskan #JemimahChallenge dengan dengan manis diiringi gitar.

Foto: Dok Instagram @rizkyfbian

Tak hanya Rizky Febian, public figure yang ikut meramaikan tantangan menyanyikan ‘Cinta Dalam Hati’ versi #JemimahChallenge yaitu Cakhra Khan, Ruben Onsu & Betrand Peto, Lyodra, Gempi & Gisel, Judika, Rossa, Glen Samuel, Brisia Jodie dan lainnya, termasuk sang vokalis aslinya, Pasha ‘Ungu’.

Selalu Banjir Apresiasi Para Juri dan Penyanyi Asli

Selain sukses mencuri perhatian warganet, aksi panggung Jemimah di Indonesian Idol Special Season lainnya yang bikin WOW adalah ia yang kerap mendapat kredit dari para judges dan juga para penyanyi asli dari setiap lagu yang ia bawakan. Kualitas vokal mahasiswi UNDIP, Semarang ini telah membuktikan dirinya layak menjadi bintang.

Misalnya saat tampil di Indonesian Idol Top 8 Show Senin malam (22/2/2021) yang mengusung tema tantangan Night of The Divas yaitu para kontestan harus membawakan lagu yang pernah dipopulerkan para penyanyi Indonesia dan Internasional. Malam itu, ia kebagian membawakan lagu `Pertama` dari album milik Reza Artamavia yang dirilis pada 1997 ciptaan Ahmad Dhani.

Kaka ‘Slank’ yang didapuk sebagai juri tamu blak-blakan memuji Jemimah “Jemimah you’re born to be singer, to be performer, to be entertainer. Indonesian Idol harusnya mencetuskan penyanyi-penyanyi seperti kamu yang menyanyikan banyak lagu apa saja dengan versinya tetapi tetap keren dan menjiwai,” ujarnya sambil memberi dua jempol.

Di panggung spekta sebelumnya, aksinya juga medapat pujian dari Ariel ‘NOAH'. Ariel yang malam itu didaulat jadi juri tamu dan berduet dengan Jemimah dibuat terkagum-kagum dengan aksi panggung gadis asal Depok tersebut.

Tak Hanya Berbakat Menyanyi, Jemimah Punya Segudang Prestasi Mentereng

Pemilik nama lengkap Juanita Jemimah Cita ini tercatat sebagai Alumni SMAN 97 Jakarta dan saat ini tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. Dikutip dari data yang ia tulis di akun Linkedin pribadinya, ternyata selain sebagai mahasiswi, ia juga aktif di berbagai organisasi dan mengantongi sejumlah prestasi di bidang akademik yang layak diacungi jempol. Berikut prestasi yang telah diraihnya selama ini:

1. Committee : Bailiff and Usher Division for Philip C. Jessup International Moot Court Competition 2020

2. Committee : Contract Drafting for Diponegoro Law Fair 2019

3. Committee: Jury’s Liaison Officer for NMCC Piala Prof. Soedarto VII

4. Top 8 on Philip C. Jessup International Moot Court Competition National Rounds 2019

5. Committee of Public Relations for Pekan Progresif (BEM FH UNDIP)

6. Juara Harapan I Vocal Solo FLS2N Tingkat DKI Jakarta (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI)

7. Juara I Vocal Solo FLS2N Tingkat Jakarta Selatan (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI)

8. Concert for Peace and Humanity (Hesston College and Peacing it Together Foundation)

WOW keren banget ya, tak hanya berbakat bernyanyi ternyata banyak prestasi yang diperoleh Jemimah di usianya yang baru 21 tahun.

Jemimah Tereliminasi di Babak Top 5

Perjuangan Jemimah di Indonesian Idol memang telah berakhir di babak top 5 ini. Tapi, kamu bisa terus dukung para kontestan Indonesian Idol lainnya, di mana pun dan kapan pun.

