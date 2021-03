Nama Via Vallen kembali jadi sorotan publik usai diundang dalam podcast Deddy Corbuzier. Dalam podcast tersebut, pelantun lagu "Sayang" itu mengaku belum membeli mobil baru semenjak musibah mobilnya yang dibakar pada Juni tahun lalu.

Selain diundang Deddy Corbuzier, Via Vallen juga diundang menjadi bintang tamu dalam ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia kemarin malam. Penampilannya berhasil membuat para coaches joget bareng di panggung.

Terlepas dari itu, gaya berpakaian Via terlihat simpel di beberapa kesempatan. Berikut gaya Via Vallen yang dirangkum dari Instagram pribadinya, @via

Long Jacket Biru





Membawakan lagu Pamer Bojo milik Alm. Didi Kempot, Via sukses menghibur para coaches. Dalam penampilannya semalam, ia mengenakan long jacket berwarna biru yang dipadukan dengan boots berwarna hitam. Tampilannya semakin cantik dengan gaya rambut kuncir satu.

One Set Sweater





Kali ini via nampak cantik dengan setelan sweater kombinasi kuning dan pink. Dalam foto tersebut Via berpose di depan kolam renang yang dihiasi cahaya lampu. Netizen justru salah fokus dengan tempat dalam foto tersebut

"Dimn itu kak tempatnya bgus" kata henyalfani_

Jersey Hitam





Tampil natural dengan jersey hitam, foto Via Vallen dibagikan kembali oleh akun resmi @manchesterunited. Dalam unggahan tersebut Via menulis

"Wahh MU mendadak koploan nihhh Bisa lahh ke pucukkk yuuukk gass pucuuukkk lagi"

Sneackers Putih Berpose duduk di batu, nampak Via mengenakan mini dress hitam bergambar kucing. Ia juga mengenakan sneackers warna putih dan waistbag. Senyumnya yang manis mengundang komentar netizen. "❤️😍😍😍mau gc nikah dgn ku yg haxa org biasaa" kata agussnyokap Training Pink

Saat berlibur di Bali beberapa bulan yang lalu, Via mengabadikan momen liburannya di Pantai. Nampak Via mengenakan crop top putih yang dipadukan dengan celana training warna pink. Tampilannya semakin kece dengan sneackers putih dan kacamata hitam.