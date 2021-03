Pisang merah semakin populer belakangan ini karena nilai gizinya yang tinggi dibandingkan dengan pisang kuning dan hijau. Studi menyebutkan bahwa pisang merah lebih unggul dari jenis pisang sebelumnya karena mengandung beta karoten dan vitamin C yang lebih tinggi daripada pisang biasa.

Pisang merah juga merupakan sumber antioksidan alami lainnya seperti gallocatechin gallate, dopamine, L-dopa dan catecholamines. Variasi pisang yang luar biasa ini kaya akan serat makanan dan menyediakan sekitar 16% dari jumlah serat yang direkomendasikan setiap hari.

 Berikut lima manfaat kesehatan luar biasa dari pisang merah dilansir dari Boldsky.

1. Meningkatkan kesehatan otak

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi dopamin pada pisang merah adalah 54 mcg per gram dibandingkan dengan pisang kuning 42 mcg per gram dan pisang raja 5,5 mcg per gram. Dopamin adalah neurotransmitter penting yang membantu meningkatkan suasana hati dan stabilitas emosional. Ini juga dapat membantu mencegah risiko penyakit neurodegeneratif seperti parkinson dalam jangka panjang.

2. Mengurangi kadar kolesterol

Fitosterol dalam pisang merah banyak ditemukan. Mereka adalah sterol tumbuhan alami dengan struktur yang mirip dengan kolesterol. Mereka membantu menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dalam tubuh dengan cara diserap di usus menggantikan sebelumnya. Daging dan kulit pisang merah kaya akan fitosterol.

3. Mencegah batu ginjal

Kalium dikaitkan dengan penurunan risiko batu ginjal. Pisang merah mengandung kalium tinggi sehingga dapat membantu mencegah pembentukan batu ginjal. Makan pisang merah secara rutin bisa menjadi cara efektif untuk mengurangi risiko batu ginjal.

4. Membantu menurunkan berat badan

Pisang merah mengandung kalori yang lebih sedikit dibandingkan dengan pisang warna lainnya. Pisang jenis ini memberikan rasa kenyang tanpa menambahkan terlalu banyak kalori. Dengan demikian, mengonsumsi pisang merah secara rutin pada akhirnya dapat membantu menurunkan berat badan.

5. Meningkatkan aliran darah

Antosianin adalah flavonoid yang memberi warna alami pada makanan seperti merah, ungu, dan biru. Studi mengatakan bahwa flavonoid ini membantu dalam banyak fungsi kekebalan kompleks yang berkaitan dengan menjaga kesehatan pembuluh darah. Pisang merah kaya akan antosianin dibandingkan dengan pisang kuning dan hijau, itulah sebabnya dapat membantu meningkatkan aliran darah dalam tubuh. Selain itu, adanya vitamin B6 dalam pisang merah dapat membantu menjaga jumlah hemoglobin dalam tubuh.

(DRM)