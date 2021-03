JAMBU biji adalah buah yang cukup dikenal masyarakat Indonesia. Buah ini ada di mana-mana dan memiliki rasa yang enak manis.

Lalu siapa sangka, selain lezat, buah jambu biji juga kaya manfaat kesehatan. Pasalnya, jambu biji memiliki kandungan vitamin C, vitamin A, kalium, dan antioksidan.

Nah, apa saja manfaat kesehatan jambu biji? Ini penjelasannya, sebagaimana dilansir laman Healthline.

1. Meningkatkan kesehatan jantung

Jambu biji bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung dengan beberapa cara. Kadar kalium dan serat larut yang lebih tinggi dalam jambu biji juga diduga berkontribusi pada peningkatan kesehatan jantung. Selain itu, ekstrak daun jambu biji telah dikaitkan dengan penurunan tekanan darah, penurunan kolesterol LDL "jahat" dan peningkatan kolesterol HDL "baik".

2. Bantu menurunkan kadar gula darah

Ekstrak jambu biji dapat membantu meningkatkan kontrol gula darah pada penderita diabetes atau mereka yang berisiko. Beberapa penelitian menemukan bahwa ekstrak daun jambu biji meningkatkan kadar gula darah, kontrol gula darah jangka panjang, dan resistensi insulin.

3. Sehatkan sistem pencernaan

Jambu biji merupakan sumber serat makanan yang sangat baik. Oleh karena itu, makan lebih banyak jambu biji dapat membantu pergerakan usus yang sehat dan mencegah sembelit. Kemudian ekstrak daun jambu biji bisa bermanfaat untuk kesehatan pencernaan.

4. Bantu meringankan kram perut menstruasi

Banyak wanita mengalami dismenore atau gejala nyeri haid seperti kram perut. Namun, ada beberapa bukti bahwa ekstrak daun jambu biji dapat mengurangi intensitas nyeri akibat kram menstruasi. Tidak hanya itu, mengonsumsi ekstrak daun jambu biji setiap hari dapat membantu mengurangi gejala nyeri haid, termasuk kram.

5. Bantu meningkatkan kekebalan tubuh

Kadar vitamin C yang rendah dikaitkan dengan peningkatan risiko infeksi dan penyakit. Jambu biji adalah cara yang luar biasa untuk mendapatkan nutrisi ini karena merupakan salah satu sumber makanan terkaya vitamin C. Menjaga kadar vitamin C yang cukup penting untuk melindungi tubuh dari penyakit dan infeksi.

6. Bantu menurunkan berat badan

Jambu biji adalah makanan ramah penurunan berat badan. Jambu biji penuh serat dan rendah kalori yang berarti dapat membantu Anda merasa kenyang dan membantu menurunkan berat badan.

