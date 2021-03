Mbak Dewi, sejak pertengahan Januari 2021, saya putus baik-baik dengan pacar saya, sebut saja namanya Indra. Alasannya karena kami berbeda agama, jadi sulit untuk dilanjutkan.

Kami pacaran kurang lebih 3 tahun. Keluarga kami sudah saling kenal. Saya sebenarnya ingin hubungan kami tetap bisa terjalin baik meskipun kami sudah putus, namun entah kenapa, Indra seperti menjauh. Setiap kali saya telepon tidak pernah diangkat.

Komunikasi kami semakin renggang. Apa yang terjadi dengan Indra? Apakah hubungan kami bisa kembali baik?

Monica, 25 tahun - Makassar

Hai Monica, ada 3 kartu yang aku buka untukmu: King of Pentacles, Eight of Wands, dan The Chariot.

Kartu King of Pentacles ini menggambarkan situasi yang telah terjadi. Kamu pernah menjadi milik Indra yang berharga. Dia sebenarnya tidak mau berpisah atau putus dengan kamu. Namun dia harus realistis. Perbedaan agama jadi kendala di antara kalian.

Terjadi dilema di dalam dirinya. Kalau dia masih menjalin hubungan yang baik dengan kamu, Indra tidak bisa cepat move on. Padahal dia tahu, tidak mungkin melanjutkan hubungannya denganmu. Jadi dia memilih cara cepat yang mungkin akan menyakiti kamu. Situasi ini digambarkan dengan kartu Eight of Wands.

Yang sebaiknya kamu lakukan adalah menerima situasi ini. Cobalah untuk lebih realistis. Kamu juga harus move on. Jangan terjebak pada romansa atau perasaanmu terhadap Indra. Lihatlah masa depanmu dengan lebih luas.

Sudah saatnya kamu mencoba menjalin relasi dengan cowok lain dan menghilangkan bayang-bayang Indra dari hidupmu. Selamat berproses!

Twitter: @dewitarot

IG: @dewitarot

