BUNGA sepatu atau bunga raya, dalam bahasa Malaysia, menjadi inspirasi Kami dan Farah Anim Razak dalam membuat hijab cantik penuh makna. Seperti apa ya wujudnya?

Farah Anim Razak, mom influencer asal Malaysia, sangat senang bisa berkarya bersama desainer Indonesia. Hijab yang menjadi mahkota perempuan muslim, didesain cantik sesuai jati dirinya.

Anim menjelaskan, hijab Minira ini sangat bermakna untuknya. Nama bunga raya atau bunga sepatu, menjadi kampung tempatnya dilahirkan di Pahang, Malaysia.

"Bunga raya ini dekat dengan hati Anim dan bapak ibu saya. Anim dilahirkan dalam suasana kampung di Pahang, kampungnya bunga raya."

"Bunga ini mengingatkan kembali waktu saya dibesarkan di kampung ini. Walaupun sangat sederhana, kami senang hidup di kampung. Koleksi ini juga mengingatkan saya dengan ibuku," ujar Anim saat webinar.

Anim menambahkan, hijab ini sangat cocok dipadukan dengan berbagai outfit sehari-hari. Warnanya cantik, yaitu pink, krem, biru, cokelat, yang tak membosankan.

"Anim saja pakai kerudung ini suami bilang i'm falling in love with you everyday. Saya pakai kerudung ini merasa lebih muda," ungkapnya.

Sementara itu, Founder Kami Istafiana Candarini, juga mengungkap banyak hal dalam membuat hijab bunga raya ini. Sulitnya masa pandemi, membuatnya hampir terhenti berkolaborasi dengan Farah Anim Razak. "Dari 2019 kita sudah ada ide ingin mengeluarkan hijab ini. Tapi keburu ada pandemi, kita coba cari waktu yang pas kapan ya," kata Irin. Irin juga menjelaskan bahwa Anim merupakan sosok inspirasi untuk para perempuan Indonesia. Anim yang selalu sibuk sebagai seorang mompreuner juga mom of twins, membuat banyak perempuan jadi lebih bersemangat menjalani hidup. "Saya melihat Anim itu dailylife luar biasa, menurut aku perempuan bisa terinspirasi dalam mengurus karier dan anak kembar," katanya.