Momen pengajian Aurel Hermansyah masih menjadi pembahasan menarik di masyarakat. Penampilan Aurel yang manglingi bikin publik terkesima.

Jika diperhatikan lebih detail, tangan Aurel dihiasi henna putih dengan dekorasi yang begitu cantik. Tampilan henna tersebut membuat calon istri Atta Halilintar menjadi sangat cantik.

Tapi, tahukah Anda kalau ada kisah di balik henna putih di tangan Aurel tersebut?

Diungkapkan sang pembuat henna, Ima Habsyi, henna yang ada di tangan Aurel dikerjakan dalam waktu super singkat.

"Durasi 1 tangan ini 15 menitan saja yang rasanya bagaikan iron man," kata Ima di unggahan Instagramnya. Ya, hanya dengan waktu 15 menit Ima membuat dekorasi seindah itu di tangan cantik Aurel.

Meski proses pembuatannya sebentar, tapi hasil akhirnya luar biasa indah. Ia pun mengaku sangat bahagia terlebih Aurel menilai hasil kerjanya sangat memuaskan. "Alhamdulillah Aurel suka dan puas," kata Ima.

Ima menjelaskan, pada umumnya pembuatan henna di tangan itu membutuhkan waktu 45-90 menit. Tapi, pada proses pembuatan henna Aurel, waktu yang dia perlukan tidak lebih dari 30 menit. Terlebih, sambungnya, henna yang ada di tangan Aurel disainnya lebih panjang dari biasanya.

"Loly enggak rikues apa-apa, pasrah saja terserah aku mau bikin apa. Aku cuma nanya nanti lengan bajunya se-mana dan aku buatin aja sesuai imajinasiku. Aku padukan antara Arabic, India, dan modern jewelry disain dengan waktu yang mepet semaksimal mungkin," ungkap Ima.

Henna artist yang sudah memulai karier sejak 2005 itu pun mengaku sangat senang juga karena menjadi bagian dari hari penting Aurel. "Seneng banget bikinin Loly, benar-benar pengalaman baru ngerjain henna dengan kondisi luar biasa. Thank you for having me, much love," tulis Ima.

Ada sedikit cerita juga di balik henna putih tersebut yaitu kenapa warnanya putih bukan maroon. Begini jawaban Ima, "Kalau pakai henna maroon, ilangnya lama. Jadi, pakai white henna (supaya) lebih netral warnanya pakai baju apa saja."

