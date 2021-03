Bunga Citra Lestari (BCL) merayakan ulang tahun ke-38 pada 22 Maret 2021. Pada momen spesial itu, BCL mendapat kejutan kue ulang tahun dari putra tercinta, Noah.

Akun Instagram fanbase @teambcl mengunggah video ketika BCL mendapat kejutan dari Noah. Pada momen itu, BCL juga meniup lilin kue pemberian dari Noah.

Di usia 38 tahun, BCL tetap terlihat awet muda dengan pesona kecantikannya yang tak luntur sedikitpun. Berikut pesona kecantikan Bunga Citra Lestari yang berulang tahun ke-38, dirangkum dari akun Instagram pribadinya, @bclsinclair, Selasa (23/3/2021).

Wajah fierce





BCL memperlihatkan wajahnya ke kamera dengan tetap membiarkan sebagian wajahnya tertutup rambut coklatnya. Bisa dilihat, wajah fierce kembali diperlihatkan BCL. Ekspresi wajah seperti ini memberi kesan strong sekaligus cantik. Foto yang estetik banget!

Baca Juga : 4 Potret Cantik Bunga Citra Lestari yang Berulang Tahun Ke-38

Mini Dress

Kali ini, BCL tampil manis mengenakan mini dress tanpa lengan warna biru. BCL memadukan dress keluaran Louis Vuitton tersebut dengan heels pendek warna senada.

Selain itu, ibu satu orang anak itu melengkapi penampilannya dengan menenteng tas Louis Vuitton warna cream. Terlihat tas tersebut dilengkapi dengan desain metal warna emas pada rantai dan bagian tali.

Style cardigan

Berikutnya ada potret cantik BCL mengenakan cardigan warna cokelat yang dipadukan dengan celana hitam dan sepatu warna merah. BCL tampak melengkapi penampilannya dengan tas warna putih dari label asal Perancis, Louis Vuitton. “Embrace each challenge in your life as an opportunity for self transformation- Bernie Siegel,” tulis BCL.

Tas bernama Coussin ini merupakan tas koleksi Spring/Summer 2021 terbaru. Dalam informasi yang dilansir dari website resmi Louis Vuitton, tas ini menampilkan desain kantong tiga kali lipat yang dibuat dari kulit emboss monogram LV.

Tas ini memiliki tali rantai perak tebal yang dapat dikenakan di bahu atau di lengan. Tas ini bisa dikenakan seperti ras cross body dengan tali, sebagai baguette rantai, atau dibawa dengan nyaman di bawah lengan.

Menawan dengan dress floral

Bunga tampil stunning dalam balutan dress bermotif floral dengan aksen rumbai yang begitu cantik. Dress bernuansa classy itu merupakan hasil karya desainer ternama Indonesia, BIYAN. Dia kemudian tampak mengikat rambut panjangnya ke belakang dengan aksen belah tengah dan permainan poni yang manis. Bunga lalu memoles wajahnya dengan riasan bergaya natural. Padu padan busana dan makeup bernuansa natural ini semakin bertambah syahdu dengan dekorasi cantik yang didominasi bunga-bunga bernuansa putih. Dekorasi itu disempurnakan dengan permainan lampu-lampu temaram yang disematkan pada ranting-ranting pohon. Anggun berkebaya

Dengan konsep pencahayaan yang redup, foto yang dihasilkan Bunga Citra Lestari jadi klasik banget nih Okezoners. Ia tampak cantik mengenakan kebaya bermotif batik lengkap dengan belt yang melekat sempurna di pinggangnya. Foto yang dinilai sempurna itu pun sampai mendapat pujian dari netizen. Ya, ia mengatakan kalau artis yang akrab disapa BCL ini cantiknya paripurna. Wah, maksudnya apa ya? "Masyaallah dari dulu cantik nya nggak ilang ilang. Cantik paripurna," puji @rafli***.