Selain modis, Bunga Citra Lestari lekat dengan imej seksi di hampir setiap penampilannya. Salah satunya ketika perempuan yang baru merayakan ulang tahun ke-38 tersebut tampil dalam balutan dress.

Namun, penampilan seksi Bunga Citra Lestari atau yang biasa akrab disapa BCL ketika mengenakan dress juga menimbulkan kesan elegan. Seperti apa potretnya? Berikut potret seksi BCL dalam balutan dress yang dirangkum dari akun Instagran, @bclsinclair.

Menawan





Pertama ada potret menawan Bunga Citra Lestari berbalut dress pink. Dress potongan belahan tinggi pada bagian paha tersebut menimbulkan kesan seksi dari penampilan BCL.

Alhasil netizen pun dibuat terpesona dengan penampilan BCL. Mereka memuji penampilan ibu satu orang anak ini di kolom komentar.

"Wow, you are so incredibIe," ungkap @parulianbutarbutar97

"Cantik bnget 😌😌❤️❤️," puji aaisyahhalim

Mini dress hitam





Selanjutnya ada gaya BCL mengenakan mini dress warna hitam. Dia memadukannya dengan heels tinggi warna senada. Manis banget ya gayanya!

Mini dress dengan jaring-jaring





Masih dengan warna hitam, BCL tampil seksi berbalut mini dress. Hal ini karena desain terbuka pada bagian dada dress. Terlebih, BCL juga memakai stocking dan sarung tangan jaring-jaring yang menambah kesan seksi penampilannya.

Mini dress monokrom Kali ini Bunga Citra Lestari tampil seksi dengan mini dress nuansa monokrom. Uniknya, BCL juga memakai outer bulu-bulu warna pink yang membuatnya semakin stylish. Untuk melengkapi penampilannya, BCL menenteng tas mini warna hitam. Anggun pakai strapless dress gold Terakhir, ada gaya Bunga Citra Lestari tampil anggun dalam balutan dress warna gold. Potongan strapless dress membuat bagian dada dan pundaknya terkespos, sehingga terkesan seksi.