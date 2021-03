Tante Ernie dinyatakan positif Covid-19, namun lewat unggahan terbaru perempuan pemersatu bangsa itu mengumumkan kesembuhannya.

"Alhamdulillah sudah keluar hasil PCR ke-2 dan hasilnya negatif juga. Terima kasih banyak untuk semua saudara-saudaraku dan sahabat-sahabat tersayang yang sudah ikut mendoakan untuk kesembuhan aku, suami dan anak gadisku yang terinfeksi Covid-19 beberapa minggu yang lalu," ungkap Tante Ernie.

Dia melanjutkan, "Terima kasih atas dukungan dan semangatnya selama menjalani isolasi mandiri untuk selalu positive thinking dan yakin bisa sehat kembali. Terima kasih kiriman makanan, obat, vitamin, bunga, dan yang lainnya yang dikirim ke rumahku. I love you all so much."

Tante Ernie menjelaskan, selama sakit Covid-19 kemarin dia menyadari betapa penting yang namanya kesehatan. Itu sesuatu yang baginya berharga. Menjaga pola makan yang sehat dan membiasakan untuk tetap selalu berolahraga adalah kunci bagi Tante Ernie untuk pulih dari Covid-19.

Baca Juga : Pakai Daster Biru, Tante Ernie Sampaikan Kabar Baik Guys

Baca Juga : Positif Covid-19, Tante Ernie Ingatkan Ekstra Hati-Hati Beraktivitas di Luar Rumah

Di akhir pernyataannya, Tante Ernie mendoakan pengikut Instagramnya supaya sehat terus dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. "Sehat-sehat selalu, ya, teman-teman. Jaga diri sendiri dan orang yang kita sayangi," tutupnya.

Di sisi lain, netizen sepertinya salah fokus. Ya, mereka malah berkomentar soal tampilan Tante Ernie yang sangat berani dengan baju dan celana merah. Tidak hanya itu, netizen juga dibikin salfok sama celana yang dikenakan Tante Ernie.

"Tali celananya bagus tan," kata @4lyf***.

"Salfok celananya bagus," puji @rono_rene_**.

"Ada yang aneh enggak sih di celananya?" tanya @tuyul_med***.

"Sengaja banget di-upload biar pada fokus," ungkap @yessi_oktavi***.

(hel)