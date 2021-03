Grup musik EDM (Electronic Dance Music) Weird Genius tampil memukau di babak spektakuler show Top 4 Indonesian Idol, pada Senin (22/3/2021). Grup musik yang beranggotakan Reza Oktovian, Eka Gustiwana, dan Gerald Liu ini mengguncang panggung Indonesian Idol dengan membawakan lagu fenomenal milik mereka ‘Lathi’. Tembang 'Lathi' kali ini kembali menciptakan kejutan saat berkolaborasi dengan Top 4 Indonesian Idol, Rimar, Anggi, Melisa dan Mark.

Segudang Prestasi Weird Genius

Foto: Dok. YouTube @indonesianidolid

Epic dan megah, itulah gambaran dari penampilan Top 4 Indonesian Idol malam itu. Para finalis masing-masing menampilkan performa terbaiknya. Kemegahan panggung Indonesian Idol pun semakin terasa dengan visualisasi panggung yang menarik dengan menggunakan background api yang membara bertuliskan 'Weird Genius' membuat suasana panggung pecah.

Grup Musik ini memang bukan grup musik biasa, mengusung genre elektronik dengan sentuhan musik tradisional membuat nama 'Weird Genius' semakin di kenal di kancah musik nasional hingga internasional. Setelah lagu ‘Lathi’ dirilis pada 26 Maret 2020 lalu, wajah para personel Weird Genius terpampang di Billboard Times Square New York, Amerika Serikat.

Kolaborasi Weird Genius dan Sara Fajira dalam lagu ‘Lathi’ 2020 lalu sukses menyabet berbagai penghargaan seperti Spotify Indonesia Top 50, Spotify Viral Top 50 Global, iTunes Indonesia Top 200, Resso Top 30 Global, Shazam Chart Indonesia dan menduduki puncak tangga lagu di beberapa radio ternama di kota-kota besar di Indonesia.

Belum lagi sederet penghargaan bergengsi lainnya seperti, Paranoia Awards 2018 Duo/Group DJ of the Year. Pada tahun 2020 grup musik ini juga mendapatkan penghargaan Anugerah Musik Indonesia sebagai Artis Solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Dance Terbaik.

Tidak hanya itu, grup yang digawangi tiga anak muda ini juga pernah meraih penghargaan Google Most Searched 2020 menyingkirkan BTS dan Blackpink, dua nama besar di industri musik Korea. Tentu sebuah achievement yang sangat membanggakan, mengingat Weird Genius masuk dalam urutan nomor 1 sebagai group musik EDM terpopuler di Asia.

Penampilan Spekta Show Top 4 Feat Weird Genius

Foto: Dok.Instagram @indonesianidolid

Tidak hanya sebagai pembuka di Top 4 Indonesian Idol, Weird Genius juga mengiringi penampilan solo dari masing-masing finalis Indonesian Idol. Babak pertama dibuka dengan penampilan Mark yang membawakan lagu berjudul 'Cintaku' dari Chrisye. Mark mengatakan ada rasa bangga ketika dirinya bisa satu panggung dengan Weird Genius.

"Bagiku, ini kesempatan besar, ketika dikasih kesempatan featuring bareng Weird Genius," kata Mark.

Anang Hermansyah memberikan banyak pujian untuk Mark dan mengatakan jika Mark tidak hanya pintar menyanyikan lagu dengan genre musik Jazz saja tetapi juga mampu menyatukan antara musik pop, tradisional dan elektronik pun bisa dibawakannya dengan sangat apik.

"Kemampuan Mark tidak perlu diuji lagi, buat aku penampilan ini oke," ucapnya.

Penampilan kedua dibuka oleh Melisa yang membawakan lagu 'Mata ke Hati' Milik HIVI. Lagi, penampilan Melisa mendapatkan standing ovation dari kelima juri Indonesian Idol. Suara merdu dan tinggi dari Melisa memang tak perlu diragukan lagi, bahkan salah satu personel Weird Genius yakni Eka Gustiwana mengatakan jika tidak sulit menggabungkan antara suara Melisa dengan musik EDM.

"Melisa ini uniknya bisa mencapai nada yang tinggi jadi kita sesuaikan. Disini kita keluarin semua kemampuan dia," kata Eka.

Tak mau ketinggalan, Rossa juga turut memuji penampilan Melisa malam itu dan mengatakan jika penampilannya sangat luar biasa dan sangat nyambung antara jenis suara Melisa dengan aransemen musik yang dibawakannya bersama Weird Genius.

"Buat aku ini sangat nyambung, musik sama suara kamu. Cocok banget, kamu melebur banget bahkan aku seperti melihat versi baru. Intinya buat aku, kamu bisa memasukan musik ini," ucap Rossa

Tak mau kalah dengan Melisa, penampilan Rimar yang selalu mendapatkan pujian dari para judges Indonesian Idol pun terulang kembali. Rimar membawakan lagu 'Dia' milik Maliq & d'essentials dan juga mendapatkan standing ovation dari lima juri. Bagi Rimar, tantangan kali ini sangat luar biasa, dimana dirinya mampu mendobrak lagu yang memang sangat easy listening ini bisa dibawakannya dengan genre yang berbeda.

"EDM tuh punya pakem sendiri. Aku mau bilang lagi sama kamu, penampilan kamu sangat internasional, gila pecah banget. Rimar harus ada di grand final," teriak Maia yang masih kagum dengan penanmpilan Rimar.

Tak hanya Maia, juri Rossa pun mengatakan jika Rimar tidak menjadi pemenang Indonesian Idol, ia tetap menjadi pemenangnya.

Penampilan terakhir di babak pertama bersama Weird Genius pun ditutup oleh Anggi yang membawakan lagu 'Terlalu Cinta' milik Rossa. Lagu dengan genre pop ini diubah menjadi R&B dan sontak membuat ke lima juri ikut bernyayi dan berdansa.

Rossa menanggapi lagu yang kali ini dibawakan Anggi betul-betul out of the box dan ia tidak menyangka jika Weird Genius berhasil mengubah genre lagu ini menjadi sangat luar biasa. Bahkan terucap dari bibirnya jika menjelang konser tunggalnya yang tidak lama lagi, Rossa memiliki keinginan untuk berkolaborasi dengan Weird Genius dan membawakan lagu tersebut dengan genre yang sama dengan yang dibawakan oleh Anggi.

Langkah Melisa Terhenti di Top 4



Foto: Dok.Instagram @indonesianidolid

Di babak ke dua Top 4 Indonesian Idol, masing-masing finalis kembali membawakan lagu secara solo. Ke empat finalis pun kembali menampilkan penampilannya secara maksimal. Sampai di penghujung acara, Boy William mengumumkan hasil akhir nama-nama yang berada di posisi aman dan tidak aman. Anggi menjadi peserta pertama yang lolos kemudian dilanjutkan dengan Mark yang juga lolos menjadi salah satu finalis Top 3 Indonesian Idol. Sementara Rimar dan Melisa berada di posisi yang tidak aman, hingga tiba waktunya Boy William mengatakan satu peserta yang harus pulang malam ini. Dialah Melisa Hartanto.

"Kamu luar biasa Melisa. Thank you for all the memories,” ucap Boy.

Dengan tersenyum Melisa mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada seluruh juri yang sudah memberikannya banyak ilmu.

“Terima kasih juga buat Mas Anang, buat Teh Ocha, Bang Judika, Bunda Maia dan Mas Ari Lasso. Terima kasih udah kasih kesempatan Melisa melangkah sejauh ini,” kata perempuan kelahiran Surabaya tersebut.

Kini, tiga kontestan yang masih bertahan siap menampilkan aksi panggung terbaiknya di Spektakuler Show Top 3 minggu depan. Mereka adalah Anggi, Mark dan Rimar yang siap meraih mimpi untuk menjadi juara Indonesian Idol.

Perjuangan Melisa di Indonesian Idol memang terhenti di babak Top 4 ini. Meski begitu, bukan berarti kamu nggak bisa dukung para kontestan Indonesian Idol lainnya. Kamu tetap bisa dukung mereka untuk meraih mimpi dengan internet 100% 4G dari Smartfren. Pastikan juga kamu menggunakan Smartfren Unlimited yang memberikan jaminan internet setiap hari tanpa batasan jam, aplikasi , bisa dipake kapan aja dan dimana aja.

Ditambah lagi sekarang ada Extra Unlimited Malam Full Speed dari jam 01.00 – 05.00 WIB makin puas internetan sampai pagi #MalamJadiExtra. Semua keuntungan Extra itu gak akan bikin kantong bolong karena harganya mulai dari Rp20 ribu. Jangan langsung percaya sama yang ngaku-ngaku Unlimited, karena cuma Smartfren #UnlimitedBisaSemua. Untuk info lebih lengkap kamu bisa cek di https://www.smartfren.com/explore/product/unlimited/.

Penampilan dari para finalis Indonesian Idol memang selalu ditunggu-tunggu dan bikin kejutan. Sama halnya kayak Smartfren yang kembali hadir untuk bagi-bagi hadiah tanpa diundi yaitu Smartfren Rejeki WOW dengan tema “Melimpah Bonusnya, Pasti Dapatnya! Smartfren Rejeki WOW membuka peluang bagi para pelanggan setianya untuk menikmati layanan 100% 4G terbaik dari Smartfren sembari mewujudkan mimpi.

Dijamin, semua bisa menang hadiah pasti dan bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah hape, laptop, motor, hingga grand prize mobil serta tabungan total ratusan juta rupiah!

Cara ikutannya gampang banget. Kamu tinggal pake Smartfren, download aplikasi mySF terbaru. Lalu ikutan Rejeki WOW. Makin sering kamu bertransaksi, makin banyak Kamu mendapatkan hadiahnya!

Foto: Dok. Instagram smartfrenworld

Info lengkap program Smartfren Rejeki WOW dan program-program Smartfren lainnya bisa didapatkan di www.smartfren.com dan Instagram @smartfrenworld.

(yao)