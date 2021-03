Anya Geraldine menghebohkan jagat maya. Namanya disebut oleh group band WAYV, sub unit NCT yang fokus di pasar China di acara yang ditayangkan salah satu saluran televisi.

"Selamat kepada Anya Geraldine," kata YangYang WAYV mengumumkan pemenang dari nominasi Fashionable Youth ajang penghargaan tersebut.

Usai itu penggemar WAYV, Wayzenie, dikabarkan merasa iri dengan Anya Geraldine. Sebab, WAYV memanggil nama selebgram yang terkenal dengan keseksiannya tersebut.

Di sisi lain, Anya Geraldine benar-benar membius penonton malam itu. Perempuan berkulit putih dan berambut panjang itu mengenakan dress super seksi dengan aksen belahan paha yang sangat tinggi. Karena aksen tersebut, kaki jenjang Anya terpampang dan membuat mata sulit mengalihkan perhatian.

Dari keterangan foto yang diunggah Anya, gaun hitam seksi tersebut rancangan rumah mode Maison Baaz Couture. Sementara itu, untuk riasan wajah Anya mempercayakan Leo Afandi sedangkan penataan rambut dikerjakan oleh Elyas Lamasauna.

Secara detail, dapat dijelaskan kalau Anya mengenakan dress sleeveless panjang dengan bagian lengan dan sebagian dadanya terlihat samar karena material menerawang. Di bagian itu juga diperindah dengan semacam ornamen garis-garis berkilap.

Tentu, yang menjadi pusat perhatian adalah belahan dari dress tersebut yang sangat tinggi. Sadar dengan detail tersebut, Anya pun memamerkan kaki indahnya di balik belahan busana tersebut. Hal ini bikin netizen 'gerah'.

Sementara itu, untuk riasan rambut dia mengambil konsep 30'an dengan rambut medium wavy yang cantik sekali. Makeup-nya pun enggak kalah memukau, dia tampil terlihat segar namun dengan kesan simple-looks.

Area mata menjadi bius utama dari makeup Anya. Sang makeup artist membuat mata Anya sangat bersinar dengan permainan bulu mata yang indah dan juga seulas kesan smokey eyes yang membuat tampilannya glamour sekaligus anggun.

Melihat tampilan Anya seperti ini bikin netizen memuji kecantikan pemilik nama asli Nur Amalina Hayati. Bagaimana respons netizen?

"So proud of you! Congrats nyaaa," ungkap Mike Ethan.

"Congrats! Love you," kata Bubah Alfian.

"Langsung trending topic dong di Twitter gara-gara namanya disebut WAYV," kata @ferlibr**.

"Fix kamu cantik no debat!!!" komen @nvalfan***.

"Selamat kak Anya. Jangan lupa traktir aku, aku tunggu di angkringan," pinta @yessss****.