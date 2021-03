VOKALIS utama BLACKPINK, Rose, diketahui baru saja menjalani debut menjadi solois. Menjadi penyanyi solo kedua setelah rekannya, Jennie, Rose aktif melakukan promosi lagu debutnya, On The Ground di berbagai tayangan acara musik.

Tampil perdana sebagai solois, Rose memastikan penampilan visualnya sempurna tanpa cela. Salah satunya lewat berbagai kostum panggung cantik, indah dan trendi keluaran berbagai rumah mode dan lini fesyen mewah dunia.

Penasaran kan seperti apa kostum panggung mewah Rose BLACKPINK debut jadi solois tersebut? Mengutip akun Instagram ‘blackpinkstyles’ yuk intip uraian singkat tiga kostum panggung mewah Rose di bawah ini.

Jaket denim di Inkigayo

14 Maret lalu, Rose hadir sebagai salah satu pengisi acara musik Inkigayo. Tampil membawakan On The Ground, Rose mengenakan jaket denim aksen bulu-bulu keluaran David Koma, Feather-Sleeve Cropped Denim Jacket seharga USD1640 atau sekira Rp23,6juta per piece.

Dia pun memadukan dengan rok patchwork warna-warni dari Ashley Williams, Multicolor Patchwork Mid-Length Skirt yang dibanderol USD605 atau sekira Rp8,7 juta. Total harga outfit Rose kala itu Rp32,3 juta.

Cami dress di Tonight Show Jimmy Fallon Didapuk jadi bintang tamu acara talk show ternama, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Rose tampil cantik dan elegan dalam balutan cami dress hitam, Flower Embroidered Asymmetric Cami Dress koleksi rancangan David Koma yang dijual seharga 1.335 Pound Sterling atau sekira Rp26,4juta per piecenya. Gaun pink neon di Inkigayo Tampil di Inkigayo awal Maret lalu, Rose kedapatan mengenakan gaun warna pink neon yang panjangnya telah sengaja dimodifikasi, salah satu rancangan rumah mode Alex Perry, Elena Strapless Open Cuff Gown in Pink. Harganya? USD3935 atau kurang lebih Rp56,7juta per helai! Adapun total dari tiga kostum panggung Rose di dua acara musik ini, mencapai Rp83,1juta. Nominal yang fantastis bukan?