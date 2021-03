KOPI ternyata bisa memberikan manfaat kesehatan untuk tubuh. Salah satunya ditemukan fakta minum satu cangkir kopi kental sebelum olahraga bisa meningkatkan pembakaran lemak dan menurunkan berat badan. Hal ini sebagaimana hasil penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam Journal of the International Society of Sports Nutrition.

Ilmuwan dari Departemen Fisiologi Universitas Granada (UGR) di Spanyol telah menunjukkan bahwa kafein sekira 3 mg per kilogram atau setara kopi kental yang diminum setengah jam sebelum latihan aerobik secara signifikan meningkatkan pembakaran lemak.

Dilansir dari laman Healthshots, Kamis (25/3/2021), mereka juga menemukan bahwa jika olahraga dilakukan pada sore hari, efek kafein lebih mencolok daripada di pagi hari.

Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan apakah kafein salah satu zat ergogenik yang paling sering dikonsumsi di dunia untuk meningkatkan kinerja olahraga, lalu apakah benar-benar meningkatkan oksidasi atau pembakaran lemak selama latihan.

"Anjuran olahraga dengan perut kosong di pagi hari untuk meningkatkan oksidasi lemak adalah hal yang lumrah. Namun, rekomendasi ini mungkin kurang memiliki dasar ilmiah, karena tidak diketahui apakah peningkatan ini disebabkan oleh olahraga di pagi hari atau karena tidak makan untuk jangka waktu yang lebih lama," jelas penulis utama penelitian ini Francisco Jose Amaro Gahete dari Departemen Fisiologi UGR.

Sebanyak 15 pria dengan usia rata-rata 32 tahun berpartisipasi dalam penelitian, menyelesaikan tes olahraga empat kali dengan interval tujuh hari. Mereka mengonsumsi 3 mg per kilogram kafein atau plasebo pada pukul 08.00 dan 17.00.

Kondisi sebelum setiap tes olahraga atau jam berlalu sejak makan terakhir, latihan fisik, atau konsumsi zat stimulan distandardisasi dengan ketat, dan oksidasi lemak selama latihan dihitung dengan tepat.

"Hasil studi kami menunjukkan bahwa konsumsi kafein kental 30 menit sebelum melakukan latihan aerobik meningkatkan oksidasi lemak maksimum selama latihan terlepas dari waktu," jelas ilmuwan Francisco J Amaro.

Adanya variasi dalam oksidasi lemak selama olahraga telah dikonfirmasi, nilainya lebih tinggi pada sore hari dibandingkan pada pagi hari untuk jam puasa yang sama. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kafein meningkatkan oksidasi lemak selama olahraga pagi dengan cara yang serupa dengan yang diamati tanpa asupan kafein di sore hari. Singkatnya, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi asupan kafein kental dan latihan aerobik yang dilakukan pada intensitas sedang di sore hari memberikan skenario optimal bagi orang yang ingin meningkatkan pembakaran lemak selama latihan fisik.