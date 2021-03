Mengasuh anak balita (di bawah lima tahun) memang penuh dengan tantangan. Apalagi seorang ibu, merupakan bagian penting dalam proses tumbuh kembang, serta pendidikannya.

Selebriti Syahnaz Sadiqah pun tak pernah luput memerhatikan anak kembarnya, yaitu Zayn Sadavir Ezhilan Ismail dan Zunaira Alessia Safaraz Ismail.

Syahnaz mengatakan, mengajarkan kebaikan kepada kedua anaknya sangatlah penting. Misalnya setelah salah satu anaknya diberi sesuatu oleh orang lain, sebagai ibu ia langsung mengucapkan terima kasih di depan buah hatinya.

"Anak-anak aku memang belum bisa ngomong. Tapi dengan kita mengajarkan hal baik, misalnya biasain ngajarin bilang terima kasih, say thank you. Kalau ketemu keluarga lain, atau sama teman lain dibiasain menyapa," ujarnya saat konferensi pers virtual, Bebelac Tunjukkan Hebatmu, Kamis (25/3/21).

Selain itu, adik dari Raffi Ahmad ini juga sering mengajari anaknya untuk belajar mengalah. Sebab kedua anaknya kerap masih berebut mainan.

Di situlah peran penting orangtua, khususnya ibu untuk memberitahu buah hatinya mengenai kebaikan dari perbuatan mengalah.

"Nah, disitu aku sebagai orangtua juga bisa mengajari untuk bisa sharing, supaya nanti kedepannya kalau punya teman lain mereka sudah terbiasa,” pungkasnya.

(DRM)