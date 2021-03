BELUM lama ini WWF merilis sebuah video kampanye bertajuk “Time Off for Me and the Earth”. Sosok Park Seo Joon pun ditunjuk sebagai orang yang mempromosikan Earth Hour dan gaya hidup ramah lingkungan.

Pemeran Park Sae Ro-Yi dalam serial drama Itaewon Class ini pun mendorong semua orang untuk ikut ambil bagian dalam Earth Hour tahun ini.

Park Seo Joon sendiri telah ditunjuk menjadi Duta Kehormatan oleh World Wide Fund for Nature (WWF) sejak tahun 2017. Pada tahun sebelumnya, ia juga mengambil bagian dalam kampanye Re: Textile dengan tampil pada sebuah video yang mempromosikan mengenai sustainable fashion.

Gerakan Earth Hour sendiri pertama kali digaungkan oleh WWF dan mitranya di Sydney pada tahun 2007 dengan acara pemadaman lampu simbolis sebagai bentuk kepedulian terhadap parahnya krisis iklim di dunia. Sejak saat itu, Earth Hour selalu diadakan setiap tahun pada hari Sabtu terakhir bulan Maret.

Gerakan ini mendorong orang-orang di seluruh dunia untuk mematikan lampu mereka selama satu jam untuk menunjukkan dukungan bagi planet ini. Hingga saat ini tercatat lebih dari 18.000 bangunan terkenal di 7.000 kota di 190 negara ikut mengambil bagian dalam kampanye konservasi alam terbesar di dunia ini.

Dalam video tersebut ditunjukkan bagaimana Park Seo Joon mempraktikkan gaya hidup yang berkelanjutan, seperti berbelanja dalam membawa tas dari rumah yang dapat digunakan kembali atau membawa botol minum sendiri daripada menggunakan botol atau cup sekali pakai.

“Masa depan umi ada di tangan kita, satu jam untuk bumi, satu jam untukmu,” ungkapnya di video tersebut.

Rencananya nanti Park Seo Joon juga akan bergabung dengan jutaan orang di seluruh dunia untuk mematikan lampu dan mengambil bagian dalam Earth Hour yang di tahun ini akan diselenggarakan serentak pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 8:30 malam waktu setempat.

(mrt)