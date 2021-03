TERNYATA masih banyak yang belum mengetahui bahwa buah rambutan memiliki banyak manfaat kesehatan. Lalu rambutan juga disebut sebagai buah yang sangat bermanfaat karena tidak hanya buahnya yang berguna, tetapi daunnya, bijinya, bahkan kulitnya memiliki sejumlah manfaat.

Rambutan sendiri merupakan buah yang cukup familier di Indonesia. Buah musiman ini memiliki banyak kandungan air dan rasanya cukup manis.

Baca juga: Jangan Remehkan Buah Belimbing, Ini Beragam Khasiatnya untuk Kesehatan

Selain di Indonesia, buah rambutan juga tersebar di sejumlah negara Asia. Rambutan adalah buah dari tanaman tropis yang mirip dengan leci dan lengkeng.

Rambutan memiliki buah berbentuk bulat seperti telur dengan warna merah muda, merah terang, atau merah tua. Buah ini ditutupi dengan kulit tipis dengan beberapa struktur runcing yang menyerupai rambut.

Langsung saja, berikut manfaat kesehatan buah rambutan yang perlu diketahui, sebagaimana dilansir laman Boldsky.

1. Kaya vitamin C

Rambutan memiliki kandungan vitamin C yang merupakan antioksidan relevan dengan kekebalan tubuh manusia sehingga membantu memerangi radikal berbahaya. Ini sangat berguna karena manfaat vitamin C bagi tubuh manusia tidak terbatas. Kekayaan vitamin C juga dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi sehingga meningkatkan kualitas darah.

2. Meningkatkan energi

Kandungan karbohidrat dan protein yang tinggi dalam buah rambutan memainkan peran penting dalam meningkatkan energi bagi tubuh. Selain itu, adanya varietas vitamin B dalam buah rambutan dapat membantu dan meningkatkan metabolisme energi, sehingga mengubah karbohidrat menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh manusia.

Baca juga: Ibu Hamil Rajin-Rajin Makan Buah Kedondong, Ini Manfaatnya

3. Meningkatkan kesehatan jantung

Kandungan vitamin C yang tinggi dalam buah rambutan memiliki dampak positif pada peningkatan kesehatan jantung. Pasalnya, vitamin C dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dengan mencegah timbulnya penyakit serta dengan menghilangkan radikal berbahaya.

4. Membantu menurunkan berat badan Selain memiliki kandungan serat yang tinggi, buah rambutan rendah kalori. Ditambah dengan kadar air yang tinggi, rambutan dapat membantu mengurangi kelaparan konstan. Baca juga: Sederet Manfaat Ajaib Konsumsi Biji Semangka, Pernah Coba? 5. Mengurangi sembelit Buah rambutan juga memiliki kandungan serat yang tinggi yang berdampak langsung pada peningkatan gerakan usus manusia. Serat ini akan bertindak sebagai katalisator dalam pencernaan sehingga lebih baik dan membantu menurunkan kemungkinan gangguan pencernaan serta sembelit. 6. Meningkatkan kekuatan tulang Mengonsumsi buah rambutan dapat menambahkan kandungan zat besi, kalsium, dan fosfor dalam jumlah yang baik ke tubuh manusia. Elemen tersebut berkontribusi meningkatkan kekuatan tulang dengan memperbaiki dan membuat tulang lebih kuat serta mengurangi kemungkinan patah tulang.