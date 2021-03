PARFUM memang menjadi salah satu item fashion yang cukup digemari, apalagi bagi kaum Hawa. Bahkan, parfum juga menjadi salah satu barang yang menjadi koleksi.

Nah, parfum ini pun menjadi salah satu koleksi pesinetron cantik Amanda Manopo. Belum lama ini, dia baru saja memperlihatkan sederet koleksi parfum mewahnya.

Bahkan, parfumnya yang dia miliki harganya pun tidak main-main, jika ditotal bisa untuk mencicil motor matic. Sekadar informasi, harga motor matic paling murah berada di kisaran Rp15 jutaan.

Dari sekian banyak parfum yang ia perlihatkan, mana saja sih yang termahal? Merangkum akun Instagram ‘fashion_amandamanopo’, Kamis (25/3/2021) yuk intip lima koleksi parfum mahal dari Amanda Manopo.

Dior

Tak hanya produk makeup, busana, atau fesyen item lainnya, rumah mode mewah Dior juga merilis parfum. Salah satunya La Colle Noire dari lini Dior Beauty yang dipilih Amanda jadi salah satu parfum koleksinya. Satu botolnya, tertulis dibanderol seharf 220Euro atau kurang lebih Rp3,7 juta.

Louis Vuitton

Tidak hanya dari Dior, ‘istri’ Arya Saloka ini juga punya loh parfum mewah salah satu koleksi keluaran Louis Vuitton, Afternoon Swim yang harga jualnya sekitar USD265 atau kurang lebih Rp3,8 juta.

Maison Francis Kurkdjian

Bukan hanya yang varian Baccarat, Amanda juga punya parfum keluaran merek mewah satu ini dengan varian lainnya, yakni Oud Silk Mood. Satu botol kecil parfum warna biru dengan tutup emas ini, dijual seharga 195Euro atau kurang lebih Rp3,3 juta.

Bond No. 9 Fragrances

Dari lini parfum mewah asal New York satu ini, Amanda pilih varian The Gold Coast dengan botol cantik warna merah muda lembut, yang dibanderol seharga USD410 atau kurang lebih Rp5,9 juta per satu botol.

Maison Francis Kurkdjian

Parfum keluaran dari lini parfum mewah asal Perancis ini juga jadi salah satu koleksi bintang Ikatan Cinta satu ini, varian Baccarat Rouge 540 dengan botol mewah warna merah burgundy ini diketahui dijual seharga 295 Euro atau sekira Rp5,1 juta per botol.