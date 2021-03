Aroma tubuh yang wangi menjadi salah satu hal penting bagi Amanda Manopo. Maka tak heran, dalam aktivitas kesehariannya, bintang sinetron Ikatan Cinta itu tidak pernah lepas dari yang namanya parfum.

Tak hanya ratusan parfum yang ada di rumahnya, aneka parfum koleksinya juga selalu Amanda Manopo letakkan di mobil, kamar mandi, hingga diboyong ke lokasi syuting Ikatan Cinta.

Memiliki aroma tubuh super wangi, bahkan Amanda sempat membuat aktor yang menjadi lawan mainnya di sinetron menjadi segan dan minder karena harus menandingi wangi tubuh dara berusia 20 tahun tersebut.

Bintang sinetron Ikatan Cinta itu menuturkan, ia pernah tak sengaja membuat aktor lawan mainnya menjadi sedikit cedera terkait soal wangi parfum dirinya.

“Aku pernah dapat lawan main, dia merasa oh gue harus wangi nih. Lalu waktu itu aku lagi keluar lift, dia lagi pakai parfum di depan lift. Terus dia lihat aku, kemudian dia mutar ke belakang, dia lari ada kaca eh ketabrak deh. Benjol keningnya,” tutur Amanda, dikutip dari SILET, Jumat (26/3/2021).

Menurut pemeran ‘istri’ Arya Saloka satu ini, tubuh wangi beraroma parfum adalah salah satu bagian ciri khas dari karakter dirinya sebagai seorang Amanda Manopo.

“Kan kita harus punya karakter, misalnya syuting sama siapa? Oh Amanda Manopo, oh Manda yang suka jajan, oh Manda yang wangi itu. Emm Amanda Manopo sudah datang nih, sudah tercium wanginya,” tutup Amanda.

