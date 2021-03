Selain paras cantik, Cinta Laura dikenal sebagai salah satu selebriti yang gemar berolahraga. Tak heran jika artis blasteran Indonesia-Jerman ini kerap membagikan potret body goals dirinya di Instagram.

Terbaru, Cinta Laura mengunggah foto dirinya tampil dengan sport bra warna hitam. Selain itu, dia juga memakai legging sporty yang warnanya senada dengan sport bra.

Tapi gaya sporty Cinta semakin menarik dengan pemakaian boots heels nyaris sedengkul. Dengan sepatu warna merah tersebut, penampilan Cinta jadi semakin cantik dan terkesan seksi.

Untuk riasan, Cinta tampil dengan makeup flawless yang membuatnya cantik menawan. Sedangkan rambut, Cinta menguncirnya yang membuatnya tak hanya sporty, tetapi juga menawan.

Namun, hal paling menyita perhatian adalah perut sixpack Cinta yang sangat jelas terlihat. Selain dibuat salfok, netizen juga ingin memiliki perut 'kotak-kotak' seperti Cinta Laura.

“Dann, look at those abs ✨🔥💪🏼😩😱” ujar @___clxxxx

“Cantik bgt cinta” puji @Resxxxxx

“Sexy red boots😍” tuai @Ekxxxx

“Body goals bgt astogehh” komen @Pujxxxx

“Pengen punya perut sixpack kaya kak cinta🤲🏻😅” komen @ngrxxxx

(hel)